Correio do Litoral
Notícias do Litoral do Paraná

Paranaguá Refis prorroga mob

Deputado Anibelli Neto é o novo líder do MDB na Assembleia Legislativa

Redação
Deputado no plenário da Assembleia nesta quarta-feira (13), já como líder da bancada | foto: Orlando Kissner

O deputado estadual Anibelli Neto foi anunciado, nesta quarta-feira (13), como o novo líder do MDB na Assembleia Legislativa do Paraná. A liderança partidária será composta também pelos deputados Tercilio Turini e Oziel Luiz (Batatinha).

O anúncio da nova liderança foi feito durante a sessão plenária, oficializando a nova composição que terá a missão de representar e conduzir as pautas do MDB no Parlamento paranaense.

“É uma honra assumir essa responsabilidade ao lado dos colegas Tercilio Turini e Batatinha. Com a experiência de ter sido presidente do MDB Paraná por quatro anos, vamos trabalhar para que os emedebistas tenham orgulho do nosso partido, que está no meu sangue desde a juventude. Vamos atuar de forma unida para que o MDB continue sendo protagonista na defesa dos interesses do nosso Estado”, destacou Anibelli Neto. Em julho, Anibelli deixou a presidência do MDB do Paraná e passou a ocupar a tesouraria do Diretório Estadual.

A nova liderança passa a atuar imediatamente nas discussões e deliberações da Casa.

Redação
Leia também
Paraná

TV Assembleia vai divulgar previsão do tempo do Simepar

Paraná

Campanha estadual vai buscar reverter leis que permitiram terceirização

Paraná

Deputado quer reforçar cuidados com a saúde de profissionais da Segurança Pública

Paraná

Assembleia debate terceirização e retirada de direitos dos trabalhadores

Paraná

PL do deputado Goura cria rota turística do Rio da Várzea em oito municípios do Paraná

Paraná

Orçamento de 2026 e códigos de Ética e do Empreendedor são destaques da pauta do 2º semestre na Alep