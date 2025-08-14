Deputado Anibelli Neto é o novo líder do MDB na Assembleia Legislativa

Deputado no plenário da Assembleia nesta quarta-feira (13), já como líder da bancada | foto: Orlando Kissner

O deputado estadual Anibelli Neto foi anunciado, nesta quarta-feira (13), como o novo líder do MDB na Assembleia Legislativa do Paraná. A liderança partidária será composta também pelos deputados Tercilio Turini e Oziel Luiz (Batatinha).

O anúncio da nova liderança foi feito durante a sessão plenária, oficializando a nova composição que terá a missão de representar e conduzir as pautas do MDB no Parlamento paranaense.

“É uma honra assumir essa responsabilidade ao lado dos colegas Tercilio Turini e Batatinha. Com a experiência de ter sido presidente do MDB Paraná por quatro anos, vamos trabalhar para que os emedebistas tenham orgulho do nosso partido, que está no meu sangue desde a juventude. Vamos atuar de forma unida para que o MDB continue sendo protagonista na defesa dos interesses do nosso Estado”, destacou Anibelli Neto. Em julho, Anibelli deixou a presidência do MDB do Paraná e passou a ocupar a tesouraria do Diretório Estadual.

A nova liderança passa a atuar imediatamente nas discussões e deliberações da Casa.