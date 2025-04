Deputado Requião Filho promove ação para valorizar produção local de Páscoa

Confira os detalhes no Instagram @requiaofilho

O deputado estadual Requião Filho lançou uma ação nas redes sociais para divulgar e valorizar a produção de Páscoa no Paraná. A campanha teve como foco apoiar pequenos empreendedores que oferecem produtos de chocolates artesanais, mais acessíveis diante dos altos preços praticados nos supermercados.

A ação reuniu comerciantes de diversas regiões do Estado – como Curitiba, Ibaiti, Cambé e Sertanópolis -, que divulgaram seus produtos no perfil de Instagram do parlamentar. Entre os destaques, estão ovos de Páscoa tradicionais e recheados, embalagens personalizadas, bombons, barras e até produtos para colorir.

O deputado considera a Páscoa uma data importante para a valorização do comércio, incentivando o desenvolvimento da economia local. A ideia é manter a tradição de compras de chocolates, sem comprometer o orçamento das famílias.

“O Estado deve ser um aliado do pequeno empreendedor. Criar visibilidade para quem produz aqui no Paraná é uma forma concreta de fortalecer a economia local e os pequenos comerciantes. A divulgação desses chocolates também ajuda quem está buscando produtos de qualidade, mas com preços mais acessíveis aos de ovos tradicionais vendidos no mercado”, afirmou Requião Filho

Alta nos preços – Segundo a Associação Brasileira da Indústria de Alimentos (Abia) o preço do cacau teve uma alta de 189% no acumulado de 12 meses – chegando ao pico de 282%. Essa alta impactou diretamente no valor dos tradicionais ovos de Páscoa, gerando surpresa no consumidor.

Apesar disso, a expectativa da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Paraná (Fecomércio-PR) é de que a Páscoa de 2025 movimente cerca de R$ 258 milhões no estado, número impulsionado por compras de chocolates, presentes e produtos sazonais.

Ainda dá tempo – Quem ainda não fez as compras de Páscoa pode conferir as produções divulgadas pelo deputado. Os vídeos estão disponíveis em: www.instagram.com/requiaofilho.