Dois homens são mortos a tiros em Guaratuba

Dois homicídios aconteceram entre a noite de domingo (19) e a madrugada de segunda-feira (20) em Guaratuba e a Polícia Civil investiga se os casos estão relacionados.

Foto ilustrativa: PMPR

Por volta das 23h30 do domingo, a Polícia Militar atendeu uma ocorrência na rua Faxinal, no bairro Carvoeiro, próximo à Chácara do Inácio.

Os policiais encontraram um homem atingido por vários tiros. Ao lado do corpo foram encontrados vários estojos de munição calibre 9mm e uma munição intacta. Moradores da região relataram que ouviram uma discussão e logo em seguida, vários tiros. A vítima era conhecida pelo apelido de “Dentinho”.

O segundo homicídio aconteceu na rua Guaira, esquina com a avenida Ortigueira, no bairro Cohapar II.

Josue Irineu Pereira, de 35 anos, foi executado com vários tiros. Os disparos, de uma arma calibre. 38 atingiram a região da cabeça, tórax e pernas

Os corpos foram encaminhados para a sede do IML (Instituto Médico Legal), em Paranaguá, onde vão passar por exames complementares.

9° homicídio – De acordo com o Portal da Cidade Guaratuba, com as duas mortes, sobe para 9 o número de homicídios registrados em Guaratuba neste ano. No Litoral já aconteceram 66 homicídios em 2024.

Com informações da Rádio Ilha do Mel e Portal da Cidade Guaratuba