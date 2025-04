Enio Verri palestra sobre “Itaipu Mais que Energia + Programa AMP-Itaipu 4.0” no encontro dos municípios

Enio Verri na formatura do Programa AMP-Itaipu 4.0 foto: Sara Cheida / Itaipu Binacional

O diretor-geral brasileiro da Itaipu Binacional, Enio Verri, será um dos palestrantes da 2ª edição do Encontro de Municípios Paranaenses (Emupar), promovido pela Associação dos Municípios do Paraná (AMP) nesta terça e quarta (29 e 30), em Curitiba.

Verri vai ministrar palestra sobre o tema “Itaipu Mais que Energia + Programa AMP-Itaipu 4.0” na quarta-feira, a partir das 10h. Antes, às 9h30, o secretário estadual do Turismo, Leonaldo Paranhos, falará sobre o tema “Vem pra cá. Vem pro Paraná”.

A palestra de abertura do dia, às 9h, será sobre o tema “ODS-Agenda 2030 e ESG – Desafios Locais em Oportunidades para Municípios”, com Fabiana Campos, pesquisadora e criadora de conteúdos sobre Sustentabilidade e a Agenda 2030.

Emupar

Maior encontro de municípios do Sul do Brasil, o Emupar é uma promoção da AMP com o apoio das 19 associações regionais de municípios. Na sua primeira edição, no ano passado, o evento reuniu 2,5 mil gestores públicos de 16 Estados. As inscrições podem ser feitas pelo link www.institutopz.com.br/…

A programação completa está disponível no site do evento: https://emupar.com.br/programacao/

Além da Itaipu Binacional, o evento tem apoio da Assembleia Legislativa do Paraná, Atman Tecnologia Ltda, Banco do Brasil, Brink Mobil, Caixa Econômica Federal, Ciedepar, Cispar, CNM, Consignet Sistemas, Consórcio Paraná Saúde, Convicta, Criação Educativa Distribuidora e Editora, CRT-04, Detran, Ezco, GovBR – Governança Brasil, Governo do Paraná, Governo Federal, HMB Móveis, IPZ, Polis Civitas, Portos do Paraná, Paraná Projetos, RIC TV, Secretaria Estadual da Agricultura e do Abastecimento, Secretaria Estadual do Planejamento, Secretaria Estadual do Turismo, Serpro, Sigma, Soufan, Tecmakers, Unilivre e Yamadiesel.