Itaipu divulga edital para patrocínios em projetos de esporte

Serão destinados R$ 5 milhões para a área de influência que abrange 434 municípios, 399 do Paraná e outros 35 do Mato Grosso do Sul

Foto: Rubens Fraulini/Itaipu Binacional

A Itaipu Binacional vai destinar mais R$ 5 milhões em patrocínio de projetos na área de esportes. Serão até R$ 35 mil por projeto de abrangência municipal e estadual e até R$ 75 mil por projeto de abrangência nacional e internacional.

O edital está disponível na página https://www.itaipu.gov.br/institucional/comunicacao-social/patrocinios. As inscrições poderão ser feitas de 9 de junho a 18 de julho.

Na próxima terça-feira (3), a Itaipu fará uma capacitação online específica para os(as) interessados (as) em participar do edital de seleção pública de patrocínio voltado para a área esportiva. O evento acontece das 14h30 às 16h30. A programação será conduzida pela equipe da Divisão de Gestão da Comunicação Social. Para participar, basta acessa esse link: https://bit.ly/3HuxIMo.

Durante a capacitação, será apresentada uma visão geral com as regras e critérios de participação e serão sanadas as dúvidas dos(as) proponentes. A equipe também vai ajudar a esclarecer os(as) participantes sobre os procedimentos de pedidos de patrocínio e como inscrevê-los no Sistema Bússola Social, na página de patrocínios.

Para avaliar a importância do projeto, Itaipu levará em conta o potencial de comunicação envolvido, com público e contrapartidas; gratuidade das ações; e ações efetivas promovidas pela entidade que solicita o patrocínio nas áreas de equidade de gênero, cor, etnia, idade, orientação sexual e capacidade física ou mental. Será levado em conta, ainda, o potencial de replicação do projeto a ser patrocinado.

Os resultados serão anunciados até 29 de agosto. O prazo para executar o projeto precisa ser iniciado entre 1º de janeiro e 31 de dezembro de 2026, com 12 meses para ser concluído. A prestação de contas deve acontecer até 60 dias depois do término de execução do projeto.

Em 2024, a área de esporte teve uma alta demanda de pedidos de patrocínio. Foram 874 pedidos, sendo 98 projetos selecionados, ou 11%. O número sugeriu um aumento do aporte da Itaipu para 2025, subindo dos R$ 3,5 milhões aportados naquele ano para R$ 5 milhões. Outra mudança para 2025 é que será patrocinado apenas um projeto por entidade proponente.

As áreas de cultura e feiras municipais também receberão patrocínio da Itaipu, em 2025. A abertura do edital para projetos de cultura deve acontecer no final de julho, e para feiras municipais na metade de setembro. Cultura terá aporte total de R$ 4 milhões, e feiras de R$ 5 milhões.

Apae de Foz do Iguaçu foi umas entidades beneficiadas em 2024 | foto: Divulgação

Transparência

A proposta com os novos editais é centralizar os pedidos de patrocínio em períodos específicos, otimizando a gestão e a alocação de recursos. Esta medida permite maior controle sobre a prestação de contas e democratiza os pedidos, deixando claras as regras para quem possa participar.

Os critérios foram elaborados pela Comunicação Social da Itaipu, em parceria com outras áreas. O objetivo foi tornar a seleção de propostas ainda mais imparcial e transparente; concentrar 70% dos pedidos recebidos em apenas um período de inscrição; reduzir problemas em prestações de contas; capacitar as proponentes; e publicizar as ações de patrocínio da Itaipu.

A medida também garante que os investimentos estejam alinhados com os objetivos estratégicos da empresa, além de reforçar o compromisso de Itaipu com as comunidades locais e com a promoção do desenvolvimento sustentável em sua área de influência que abrange 434 municípios, 399 do Paraná e outros 35 do Mato Grosso do Sul, totalizando 11 milhões de pessoas.

Essas ações estão vinculadas aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável ODS3 (Saúde e Bem-estar), ODS4 (Educação de Qualidade), ODS10 (Redução das Desigualdades) e ODS11 (Cidades e Comunidades Sustentáveis). Saiba mais sobre os ODS em www.itaipu.gov.br/responsabilidade-social/agenda-2030.