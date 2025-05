Projeto de R$ 728 mil para o turismo de Guaratuba é aprovado pela Itaipu

Orla e praças vão ganhar bebedouros de água gelada, inclusive para animais | foto: Gustavo Aquino / Correio do Litoral

A Secretaria Municipal da Cultura e do Turismo de Guaratuba teve um projeto de R$ 728 mil aprovado no Edital de Seleção de Propostas nº 01/24 do programa Itaipu Mais que Energia. O projeto, intitulado “Melhorias para o Turismo de Guaratuba”, foi aprovado na primeira chamada, que contempla iniciativas voltadas ao desenvolvimento sustentável em municípios do Paraná e do sul do Mato Grosso do Sul, área de abrangência da usina.

De 1.666 organizações que submeteram propostas, 689 com melhor enquadramento serão atendidas nesta primeira chamada. Os projetos foram classificados conforme a aderência aos quatro eixos estabelecidos no edital: conservação da biodiversidade; desenvolvimento comunitário; produção sustentável; e saúde e bem-estar social. A previsão é realizar uma segunda chamada de resultados no segundo semestre deste ano.

Infraestrutura para o turismo

O projeto da Prefeitura de Guaratuba tem como foco a valorização do turismo local com infraestrutura moderna, acessível e ecologicamente correta. Com início previsto para outubro de 2025 e término em outubro de 2027, a proposta abrange uma série de melhorias estruturais e tecnológicas, que devem ser implantadas entre outubro de 2025 e junho de 2026.

Instalação de sistema fotovoltaico com capacidade de geração de 8.490 kWh/mês para abastecimento de equipamentos públicos ligados à cultura e turismo;

Instalação de estações de hidratação pública, com bebedouros de água gelada, inclusive com acesso para animais em calçadões na praia e praças;

Reforma de 8 banheiros públicos em pontos de grande fluxo turístico, como a rodoviária, mercado municipal e camping;

Colocação de placas informativas em locais históricos e turísticos;

Implementação de totens turísticos interativos, com informações sobre atrativos e agenda cultural;

Instalação de 10 pontos de coleta seletiva, como contrapartida ambiental e educativa.

Outras ações para fortalecimento da estrutura turística como aquisição de ar-condicionado para equipamentos públicos e instalação de rede de dados com antena para melhorar acesso à internet para moradores e turistas.

O objetivo é qualificar os espaços públicos para melhorar a experiência de moradores e visitantes, atrair novos turistas, fomentar a economia local e promover a educação ambiental.

Além da Prefeitura, outras instituições de Guaratuba também tiveram projetos aprovados pelo programa Itaipu Mais que Energia:

Associação Guaratubana de Maricultores (Aguamar): Mais Ostras, Energia, Sustentabilidade e Cultura;

Associação dos Pescadores e Armadores de Guaratuba e Região (Apagre): Mulheres da Pesca Artesanal de Guaratuba: Transformando o Pescado em Renda e Sustentabilidade;

Instituto Guaju: Resgate Cultural, Educação Ambiental e Desenvolvimento Sustentável: Conservação do Guará (Eudocimus ruber) e de seu habitat na baía de Guaratuba.

