Estado apresenta estratégias de segurança para a temporada

Foto: Gabrielle Sversut/PCPR

O secretário de Segurança Pública do Paraná, Hudson Leôncio Teixeira, se reuniu nesta segunda-feira (25) com o prefeito de Pontal do Paraná, Rudão Gimenes (MDB) e representantes dos demais municípios do Litoral para discutir ações de segurança na temporada de verão 2024/2025.

O encontro, realizado no Sesc Caiobá, em Matinhos, marcou a apresentação do plano estratégico da área da segurança pública no Verão Maior Paraná, que visa garantir tranquilidade e bem-estar a moradores e turistas.

Rudão Gimenes apresentou as demandas específicas de sua cidade e sugeriu ajustes no plano de segurança. Representantes de outras prefeituras também falaram de suas especificidades. Além das operações de policiamento, foram discutidas ações educativas para conscientizar visitantes e promover comportamentos responsáveis nas praias e pontos turísticos.

Representantes do Corpo de Bombeiros e das polícias Civil, Militar, Científica e Penal detalharam as atividades que serão implementadas. O planejamento inclui patrulhamento reforçado com viaturas, monitoramento por drones e helicópteros, prevenção de afogamentos, investigações e serviços como o registro de boletim de ocorrência.

O secretário destacou a importância da colaboração entre os municípios e os órgãos estaduais para a implementação de um plano de segurança eficaz. “A operação do ano passado foi um grande sucesso. Nesta temporada, nosso objetivo continua o mesmo, garantir a segurança. Estamos aplicando medidas que já demonstraram eficácia em garantir segurança e evitar ocorrências graves”, afirmou.

Ao longo do verão, haverá atuação integrada das forças de segurança. O Corpo de Bombeiros fará a prevenção de afogamentos e acidentes, enquanto a Polícia Militar realizará patrulhamento nas praias e áreas urbanas, utilizando veículos especializados. A Polícia Civil reforçará a segurança com apoio aéreo, além do registro de ocorrências, investigações e confecção de Carteira de Identidade.

A Polícia Científica ficará responsável pelas atividades periciais e apoio às outras forças, e a Polícia Penal intensificará o monitoramento nas unidades prisionais. Helicópteros, drones e viaturas também serão utilizados para garantir a segurança, especialmente nos grandes eventos.

“A expectativa é que, com o trabalho conjunto entre Estado e municípios, o Litoral paranaense tenha uma temporada de verão tranquila, reforçando sua imagem como destino seguro para turistas e moradores com ações coordenadas que priorizam a prevenção e a eficiência”, enfatizou o secretário.