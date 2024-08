Extração ilegal de madeira no Boa Vista rende multa de R$ 14 mil

Fotos: 2º Pel/1ª Cia/BPAmb-FV

No dia 17, um sábado, policiais do 2° Pelotão do Batalhão de Polícia Ambiental-Força Verde, durante fiscalização na localidade rural de Boa Vista, em Guaratuba, constataram dano à vegetação em uma área de aproximadamente 1.200 metros quadrados.

O local fica dentro da Área de Proteção Ambiental (APA) de Guaratuba, no bioma Mata Atlântica, e foram derrubadas árvores nativas. Na ocasião, os autores do crime ambiental não foram localizados, mas deixaram objetos e um veículo para trás. Foram apreendidos 0,65m³ de madeira nativa beneficiada artesanalmente.

Nesta semana, a equipe do Pelotão acabou identificando os responsáveis. Um deles foi notificado, com um auto de infração ambiental no valor de R$ 14 mil. A área foi embargada e o caso comunicado ao Ministério Público da Comarca de Guaratuba.

O subtenente Rodrigo Figueiredo Cainelli, comandante do 2º Pelotão, informa que novas fiscalizações serão realizadas no Boa Vista e em localidades próximas.