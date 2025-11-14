Gleisi reúne ministérios para coordenar ações de reconstrução e apoio às famílias atingidas pelo tornado

Entre as muitas ações em execução, o Governo Federal já empenhou R$ 29 milhões para a reconstrução do município de Rio Bonito do Iguaçu

Foto: SRI / Divulgação

A Secretaria de Relações Institucionais promoveu na tarde desta quinta-feira (13), no Palácio do Planalto, uma reunião com diversos órgãos do Governo do Brasil a fim de discutir as ações adotadas para apoio à população atingida por tornado no Paraná. Estiveram presentes os ministros Gleisi Hoffmann (SRI), Waldez Goes (MDR), Wellignton Dias (MDS) e Wolney Queiroz (MPS), além de representantes da Casa Civil, Ministério da Saúde, entre outros agentes públicos.

“Essa reunião foi para a gente discutir medidas emergenciais que nós tomamos em relação à Rio Bonito do Iguaçu, no estado do Paraná. Desde o primeiro momento, várias equipes nossas estão dando suporte no local, nas áreas de saúde, defesa civil, agricultura, enfim, quase todas as áreas que fazem o trabalho na ponta”, afirmou a ministra-chefe das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann.

Entre as muitas ações em execução, o Governo Federal já empenhou R$ 29 milhões para a reconstrução do município de Rio Bonito do Iguaçu. Cerca de 90% da área urbana do município sofreu algum estrago na infraestrutura.

O ministro Waldez Góes ressaltou o caráter de agilidade quanto à descentralização de recursos para a reconstrução. “Nós já aprovamos sete planos de reconstrução que somam o montante de R$ 29 milhões disponibilizados para o município começar a reconstruir os ambientes públicos que foram destruídos. E esse trabalho é diário. À medida que fosse levantada a necessidade de uma reconstrução junto à prefeitura, seja uma unidade de saúde, escolar ou assistencial, os recursos seriam disponibilizados pelo Governo Federal”, pontuou.

O presidente Lula determinou o reconhecimento sumário do estado de calamidade pública em Rio Bonito do Iguaçu, por meio da Portaria Nº 3.313/25, do Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, publicada no último sábado (8). O procedimento garante o acesso rápido da prefeitura a recursos federais, inicialmente para socorro e ajuda humanitária, que já estão sendo realizados.

O ato permite também que o governo federal ofereça apoio financeiro à reconstrução da cidade, mediante um planejamento que deverá ser apresentado pelo município, conforme previsto legalmente para situações de desastre.

Principais Medidas do Governo Federal

• Descentralização de R$ 29 milhões para reconstrução do município de Rio Bonito do Iguaçu

• Antecipação de benefícios previdenciários e assistenciais

• Envio imediato de 1,5 mil cestas de alimentos pela Companhia Nacional de Abastecimento – CONAB e Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome – MDS e mais 1,5 mil cestas em processo

• Apoio do MDA e do Incra aos assentamentos atingidos

• Envio de equipe do Grupo de Apoio a Desastres (Gade) foi mobilizada para o Paraná desde a manhã de sábado. Foram acionados cinco técnicos da Sedec para ajudar nas ações de resposta e assistência humanitária, em articulação com o governo estadual e as prefeituras afetadas;

• O Ministério da Saúde enviou à região uma equipe da Força Nacional do SUS. As primeiras ações incluem triagem e estabilização de feridos, reorganização dos fluxos assistenciais e farmacêuticos, avaliação de risco sanitário secundário (água, resíduos e vetores), além do apoio psicológico à população;

• O INSS anunciou que os beneficiários residentes da região e que recebem benefícios assistenciais poderão solicitar a antecipação de sua renda mensal. Equipes do INSS serão enviadas ao local para prestar atendimento e orientar a população sobre como realizar o pedido;

• Envio de carreta da Caixa Econômica Federal para atendimento à comunidade;

• Suspensão e remarcação do Enem para os atingidos;

• Liberação de recursos da Itaipu para combustível de maquinários e automóveis envolvidos na limpeza e reconstrução de áreas;

• Envio de Carreta do SUS para atendimento à comunidade.