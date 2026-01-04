Recordes históricos: em 2025, turismo abriu as portas do Brasil para o mundo

País atingiu marco de 9 milhões de turistas estrangeiros, aumento de 40% em comparação ao ano anterior. Recorde colocou o Brasil como o país onde o turismo mais cresceu no mundo, à frente de destinos como Egito e Japão

Foto: MTur

Seja pela beleza incomparável, a cultura marcante ou a hospitalidade característica, o Brasil termina o ano como destaque no cenário global também no turismo. O momento é histórico: mais de 9 milhões de turistas estrangeiros visitaram o país em 2025, recorde que colocou o Brasil no centro das atenções internacionais. O volume representa um crescimento expressivo de 40% em comparação ao ano passado, que havia registrado 6,7 milhões de turistas. O número supera em 30% a previsão para 2025, que era de 6,9 milhões. Voos lotados, hotéis e meios de hospedagem em alta e praias cheias nos principais destinos neste fim de ano consolidam também o mercado interno como importante componente da equação do setor.

“O turismo tem que ser do povo, pelo povo e para o povo. Promovendo eventos que geram alegria, emprego e renda. Promovendo o acesso dos nossos belos destinos a quem ganha menos no país, que é a maioria da população. Porque felicidade e alegria não podem ser questão de classe social: têm de ser símbolo da justiça social, da igualdade”, apontou Gustavo Feliciano, ministro do Turismo, durante a cerimônia de posse em dezembro.

O desempenho do país superou localidades que também tiveram forte expansão turística, como Vietnã, Egito, Etiópia e Japão. Para o presidente da Embratur, Marcelo Freixo, os números reforçam o potencial brasileiro. “A energia do Brasil contagiou o mundo, provando o sucesso das nossas estratégias de promoção. Somos o país com maior crescimento no turismo internacional em todo o planeta, alcançando um novo patamar de competitividade global. Sentimos o efeito prático desse avanço na geração de emprego e renda para milhares de famílias brasileiras”, avaliou Freixo.

“A marca histórica de 9 milhões de turistas estrangeiros é resultado de um trabalho sério, técnico e integrado com todo o setor. O Brasil voltou ao mapa do turismo mundial mais forte e preparado. O crescimento impulsiona a economia e reforça o compromisso de fazer do turismo uma das grandes forças do desenvolvimento nacional”, analisou Celso Sabino, ex-ministro do Turismo.

BRASIL LÍDER — Segundo o relatório Barômetro Mundial do Turismo (World Tourism Barometer), da ONU Turismo, divulgado em novembro, o Brasil consolidou a posição de referência no mapa do turismo global, apresentando o maior crescimento nas chegadas de visitantes estrangeiros entre os principais destinos internacionais.

Além do aumento no volume de visitantes estrangeiros, as receitas geradas pelo turismo internacional no Brasil atingiram níveis inéditos. De janeiro a novembro, turistas internacionais movimentaram US$ 7,17 bilhões na economia brasileira, avanço de 8,41% em relação ao mesmo intervalo de 2024. O estado de São Paulo foi o destino que mais recebeu turistas estrangeiros em 2025, com quase 2,5 milhões de chegadas de janeiro a novembro. Logo em seguida vêm Rio de Janeiro (1,9 milhão), Rio Grande do Sul (1,4 milhão), Paraná (958 mil) e Santa Catarina (651 mil).

Foto: Prefeitura do Rio de Janeiro

EMISSORES — A Argentina se destacou como o maior país emissor de turistas para o Brasil. Em 11 meses, os destinos brasileiros registraram a chegada de 3,1 milhões de argentinos, total 82,1% maior que no mesmo período de 2024. O segundo lugar entre os emissores ficou com o Chile, com 21.497 entradas entre janeiro e novembro de 2025. Em terceiro lugar estão os Estados Unidos, com 677.888 chegadas, seguido pelo Uruguai, com 487.514 turistas. Na quinta posição está o Paraguai, com 454.327 desembarques estrangeiros.

NACIONAL — O turismo dos brasileiros dentro das próprias fronteiras não ficou para trás: 83,2 milhões de passageiros circularam em voos domésticos nos primeiros dez meses, consolidando o Brasil como o quarto maior mercado doméstico de aviação do mundo. Levantamento realizado pelo Ministério do Turismo (MTur), em parceria com a Nexus – Pesquisa e Inteligência de Dados, mapeou as preferências dentro do país: Fernando de Noronha (PE), Porto de Galinhas (PE) e Lençóis Maranhenses (MA) lideram o ranking dos destinos turísticos que mais despertam o interesse dos brasileiros.

INFRAESTRUTURA – De acordo com o Ministério do Turismo, mais de 90% da força produtiva do turismo nacional vem das micro, pequenas e médias empresas do setor de infraestrutura turística. O Novo Fundo Geral do Turismo (Fungetur) foi um dos principais motores desse sucesso, com 4,99 mil operações realizadas, resultando em crédito de R$ 2,34 bilhões para estabelecimentos de turismo desde 2023. Estes investimentos têm impulsionado a infraestrutura turística, melhorando a qualidade dos serviços e aumentando a competitividade do Brasil no cenário nacional e internacional.

EMPREENDIMENTOS — O Cadastro dos Prestadores de Serviço Turístico (Cadastur) também teve uma expressiva evolução, com 183 mil empreendimentos cadastrados, reforçando a qualidade e a acessibilidade dos serviços oferecidos ao público visitante. “É através do turismo que nós conseguimos gerar renda para as nossas famílias”, diz o artesão Simão Bezerra. Desde criança, ele gostava de fazer os próprios brinquedos e, dessa paixão, aprimorou as técnicas. Hoje, cria e vende artesanatos para turistas que visitam a cidade de Novo Airão, no Amazonas.

NEGÓCIOS – O turismo de negócios também segue em alta, com o Brasil superando R$ 11 bilhões em faturamento até outubro de 2025, o que solidifica o segmento na geração de empregos, renda e investimentos em todo o país. As viagens corporativas somaram R$ 1,34 bilhão, com destaque para hotéis, serviços aéreos e cruzeiros, que registraram o maior crescimento percentual.

VAGAS – Segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), de janeiro a outubro, foram mais de 1,5 milhão de admissões formais em áreas relacionadas ao turismo, com um saldo positivo de 90,5 mil novos postos de trabalho. Esse avanço consolida o país como um dos destinos mais dinâmicos do mundo, se tornando, também, um dos 20 melhores destinos de turismo de negócios, segundo a ONU Turismo.

COP30 — Outro fator crucial para o sucesso do protagonismo turístico brasileiro em 2025 foi a realização da Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30) no Brasil. O evento internacional não apenas reforçou a imagem do país como um destino sustentável, mas também atraiu milhões de turistas interessados na agenda ambiental global. A COP30 em Belém (PA) foi um marco, destacando a importância do Brasil no cenário mundial em termos de preservação ambiental e turismo responsável.

Exemplo disso foi o lançamento da Trilha Amazônia Atlântica, a maior trilha sinalizada da América Latina. Lançada pelo Governo do Brasil durante o COP30, a atividade une conservação ambiental, promoção de emprego, renda e lazer ao convidar turistas para uma imersão profunda da cultura, história e biodiversidade do Pará. O percurso de 468 quilômetros de extensão conecta atrativos históricos, áreas protegidas e comunidades tradicionais, com o objetivo de oferecer uma experiência autêntica da Amazônia.

A culinária e a receptividade do povo paraense foram outros pontos memoráveis ao longo do período da COP30. “O povo de Belém é um povo extraordinariamente alegre, e qualquer convidado estrangeiro vai se sentir em casa aqui. E nós temos uma culinária invejável. Eu penso que os estrangeiros que estiverem aqui, quando sentarem à mesa e começarem a ver a diversidade da nossa culinária, eles vão sair daqui muito orgulhosos de terem conhecido a cidade e o povo”, declarou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

GRANDES EVENTOS — Esse também foi o ano do Brasil sediar grandes cúpulas globais e eventos, sendo visto não apenas como um destino de lazer, mas um hub logístico e diplomático. A Cúpula do BRICS, por exemplo, realizada em julho no Rio de Janeiro, reconfigurou a percepção internacional do país. Carnaval, feiras, Fórmula 1 e shows também contribuíram para o sucesso do turismo. Somente o Carnaval de 2025 mobilizou mais de 53 milhões de pessoas e gerou receitas superiores a R$ 12 bilhões. Esse intenso movimento beneficiou diretamente setores como alimentação, transporte e hospedagem. Já o show de Lady Gaga realizado no mês de maio, em Copacabana, gerou um impacto econômico estimado em R$ 600 milhões, atraindo entre 1,6 milhão e 2 milhões de pessoas.

PREVISÃO — Com a alta temporada de verão chegando, companhias do setor programaram 150 mil voos e 20 milhões de assentos no período de dezembro de 2025 a fevereiro de 2026, somando destinos nacionais e internacionais. Os dados são da Associação Brasileira das Empresas Aéreas (Abear). Trata-se de uma alta de 15% em relação ao mesmo período de 2024, com a oferta de mais de 9 mil voos extras e 1,4 milhão de assentos adicionais.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República