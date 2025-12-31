Entre os destaques, 725 mil paranaenses deixaram a situação de pobreza, 336 mil empregos formais foram criados, e 1,1 milhão de contribuintes que ganham até R$ 5 mil deixarão de pagar o Imposto de Renda em 2026

Governo do Brasil no Paraná: as políticas, programas e ações federais que beneficiaram a população em 2025 | Foto: Vitor Vasconcelos/Secom-PR

Em 2025, o Brasil voltou a sair do Mapa da Fome, alcançou o menor nível de pobreza de sua história e registrou o menor índice de desemprego dos últimos 13 anos. O país avançou na justiça tributária, com a isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil, ampliou sua presença internacional com a abertura de mais de 500 novos mercados e bateu recorde de turistas estrangeiros.

Houve ainda investimentos em infraestrutura e avanços na educação, com 4 milhões de estudantes beneficiados pelo Pé-de-Meia, e na Saúde, com número recorde de cirurgias pelo SUS e a ampliação da gratuidade de medicamentos com o Farmácia Popular.

Em todas as unidades da Federação, o Governo do Brasil atuou em programas, políticas e ações para beneficiar a população. No Paraná, 725 mil pessoas deixaram a situação de pobreza em um cenário que, desde 2023, permitiu a criação de 336 mil empregos formais no estado. Em 2026, 1,1 milhão de contribuintes que ganham até R$ 5 mil deixarão de pagar o Imposto de Renda e terão mais dinheiro disponível em seus salários ao final de cada mês.

Saúde

Na saúde, o Paraná viu o número de profissionais do Mais Médicos dobrar, chegando a 1,7 em atuação. No Farmácia Popular, 1,8 milhão de paranaenses foram atendidos. Na educação, 140 mil adolescentes recebem o incentivo do Pé-de-Meia para concluírem seus estudos e, na habitação, mais de 127 mil famílias paranaenses terão realizado, até 2027, o sonho da casa própria por meio do programa Minha Casa, Minha Vida.

A lista de realizações no Paraná é longa. E para detalhar as principais realizações o Governo do Brasil preparou uma cartilha especial, que pode ser acessada abaixo. Confira os principais destaques do estado abaixo e veja como o Governo Federal trabalha para melhorar a vida no Paraná.