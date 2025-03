Goura critica condições dos ônibus da Viação Graciosa no Litoral

Fonte: Mandato Goura

O deputado estadual Goura (PDT) cobrou nesta segunda-feira (10), durante sua fala no Plenário da Assembleia Legislativa do Paraná, uma solução urgente para os problemas recorrentes com os ônibus da Viação Graciosa, que faz o transporte de passageiros entre Curitiba e o Litoral do Paraná e entre as cidades litorâneas.

Goura denunciou os serviços prestados pela empresa, com relatos de usuários sobre veículos acidentados com com perda de rodas e freios, incêndios e falta de higiene no ônibus.

“Foram relatados inúmeros problemas recorrentes, que causam transtornos para toda a população que depende do transporte coletivo. Nem todos têm um automóvel ou podem utilizar um aplicativo de transporte. A imensa maioria da população depende do transporte público e enfrenta uma situação completamente precária”, afirmou o deputado.

O Correio entrou em contato com a Viação Graciosa e irá publicar a resposta da empresa se houver.