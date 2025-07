Goura cumpre agenda no interior com foco no cicloturismo

O Fato Maringá – O deputado estadual Goura (PDT) cumpre intensa agenda, neste final de semana, nas cidades de Londrina, Maringá e Cianorte para participar de encontros com autoridades e com a sociedade. Na pauta, temas como infraestrutura, educação, desenvolvimento social, valorização cultural, além de agenda partidária.

Na sexta-feira (11) em Londrina, Goura esteve no Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Londrina (IPPUL) onde tratou do projeto de desenvolvimento de infraestrutura cicloviária da cidade. “Queremos ajudar o município de Londrina a buscar recursos para aumentar o percurso de ciclovias da cidade; essa ação se enquadra na missão de concretizar o circuito Pé Vermelho de Cicloturismo”, explicou o deputado.

Na manhã de sábado (12) em Maringá, Goura participou do encontro promovido pela Ação da Mulher Trabalhista (AMT) de Maringá, que terá a presença de Kariadine Maia, vice-presidente nacional do movimento. “É um importante evento de formação de estímulo para a participação das mulheres na política. O PDT é um partido que tem esse orgão que foca no desenvolvimento da formação política da mulher que precisa ser cada vez mais inserida neste cenário porque o lugar das mulheres é onde elas quiserem, e especialmente na política”, comentou Goura.

Uma das missões de Goura em seu retorno ao interior, é dar continuidade às conversas institucionais que serve para alavancar o projeto “Trilhas nos Trilhos” que tem como objetivo criar corredores ecológicos e de cicloturismo aproveitando malhas ferroviárias desativadas. Na região, o deputado lançou a ideia no mês de maio no Plenarinho da Câmara Municipal. O objetivo por aqui, é usar os 87 quilômetros desativados de ferrovia que liga Cianorte a Maringá para criar o corredor ecológico de cicluturismo. No percurso entre Cianorte e Maringá, a ferrovia passa por Dr. Camargo, Ourizona e Jussara, ´Água Boa, e Paiçandu; municípios que já estão envolvidos na realização do projeto.

“Com todo esse apoio vamos avançar rápido com esse projeto que será piloto e inovador no Paraná, já que o estado ainda não tem nada semelhante; com isso, vamos fortalecer o turismo aproveitando essa malha ferroviária ociosa que se tornará útil em todos os sentidos”, concluiu o deputado.

Na entrevista a OFATOMARINGA.COM ele falou sobre o projeto de fomento a Hortas Urbanas. Veja a entrevista que Goura concedeu a Ligiane Ciola

Reportagem completa: O Fato Maringá