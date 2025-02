Governo divulga projeto de engorda da orla de Guaratuba

Estrutura préxima ao Morro do Cristo

O Governo do Estado divulgou nesta quarta-feira (26) o projeto de engorda da Praia Central, Caieiras e Prainha. Também divulgou mais detalhes e imagens do projeto da Orla Histórica.

A engorda, ou engordamento, da praia inclui um amplo projeto de revitalização que ainda está na fase de Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental e deve começar pra valer a partir de 2026, informa o governo. O custo está estimado em R$ 267 milhões.

As três praias deverão ser beneficiadas com obras de engorda da faixa de areia, totalizando cerca de 4,7 quilômetros de extensão, além de novos calçamentos com ciclovia, pistas de corrida, caminhada e paisagismo.

O projeto envolve, ainda, melhorias nos sistemas de drenagem para mitigar efeitos de alagamentos, e a construção de novos guias de corrente, espigões e headlands. Estas estruturas marítimas têm como funções principais aumentar a capacidade de vazão de água da chuva para o mar, melhorar a balneabilidade das praias e evitar a erosão da areia.

Caieiras

Prainha

Calçadão na Praia Central

Orla Histórica

O projeto mais avançado é da chamada Orla Histórica. Ele envolve a construção de um grande deck de madeira, reforma de trapiches, novo calçamento, paisagismo, iluminação, espaços de lazer e convivência e estacionamento, o que promete melhorar a experiência de moradores e turistas que frequentam a região. O custo é estimado em R$ 25 milhões.

Neste momento, a Paraná Projetos, órgão vinculado à Secretaria do Planejamento, trabalha na conclusão do anteprojeto que servirá como base para a elaboração da licitação, a ser conduzida pelo Instituto Água e Terra (IAT). A contratação será feita no modelo integrado, em que a empresa vencedora do processo licitatório deve elaborar os projetos básico e executivo, além de executar as obras.

Devido ao modelo de contratação, em que o orçamento estipulado é sigiloso, os valores exatos a serem investidos em cada item do projeto só serão conhecidos após a abertura das propostas das empresas interessadas.

A expectativa, de acordo com Silva, é de que a obra seja iniciada no segundo semestre deste ano, dentro de um cronograma de 12 meses. A execução deverá ser dividida em duas etapas para não impactar os comerciantes da região durante a alta temporada de verão, sendo concluída no primeiro semestre de 2026.

A obra deverá abranger uma área de aproximadamente 10,8 mil metros quadrados em Guaratuba. Um dos elementos que mais chama a atenção é a construção de um amplo deck de madeira que se estende por toda a faixa da orla histórica, o que deverá facilitar a circulação de pedestres pela região. Ele também tornará a integração da Praça dos Namorados e adjacências com os trapiches mais orgânica e harmônica.

Tanto a área da praça como o deck contarão com novos bancos e espreguiçadeiras, além de novos elementos paisagísticos, servindo também como um grande espaço de convivência e lazer. A região já é tradicionalmente conhecida como local de contemplação do pôr-do-sol na Baía de Guaratuba, algo que deve ser fortalecido ainda mais após a conclusão da obra.

A nova pavimentação da praça e entorno, incluindo a Rua Coronel Afonso B. de Souza, a Travessa Juvêncio Unho e a via Marechal Hermes será feita com a instalação de pavers. O sistema possui alta capacidade de drenagem da água da chuva e fácil manutenção. As vagas de estacionamento público do espaço adjacente também serão demarcadas.

As ruas contarão com elementos de acessibilidade, como rampas para facilitar o acesso de cadeirantes e outras pessoas com mobilidade reduzida, e piso tátil para orientação de deficientes visuais.

Na Avenida 29 de Abril, a proposta inclui a criação de uma praça de convívio com elementos paisagísticos, mobiliário urbano moderno e novo sistema de iluminação. Já na área ao lado do Terminal Turístico Pesqueiro, está prevista a implementação de uma área de lazer com opções recreativas, sendo a principal delas uma fonte de águas dançantes, ideal para a realização de espetáculos noturnos.

O projeto foi dividido em duas fases, que serão tocadas de forma paralela. A primeira, chamada de terra, contempla as obras de pavimentação, acessibilidade e paisagismo. A outra, chamada de mar, envolve a construção de dois novos trapiches e readequação dos três já existentes na orla.

DIÁLOGO – Há alguns dias, técnicos da Paraná Projetos e da Prefeitura de Guaratuba realizaram uma audiência pública na Câmara de Vereadores do município para apresentar detalhes do projeto. A reunião também foi acompanhada por representantes da Universidade Livre do Meio Ambiente (Unilivre), que foi contratada para a prestação de serviços ligados ao anteprojeto, e do escritório Ricardo Amaral Arquitetos Associados, que assina projeto arquitetônico.

Como contrapartida ao projeto, a administração municipal ficou responsável pela obtenção da licença ambiental necessária para a liberação da obra, chamada de licença prévia, além de estudos complementares.