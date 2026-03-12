“Governo Lula destina R$ 43 milhões em investimentos à saúde no Paraná”, destaca deputado Arilson

Foto: Divulgação

O deputado estadual Arilson Chiorato (PT) acompanha nesta sexta-feira (13), em Curitiba e região metropolitana, uma série de agendas que vão marcar entregas e novos anúncios, que totalizam R$ 43 milhões em investimentos federais para a saúde pública no Paraná. São R$ 18,5 milhões em equipamentos, além de ambulâncias para o Samu, e R$ 25 milhões, via Itaipu Binacional, para o Hospital Erasto Gaertner, que irá ampliar a ala de quimioterapia em 30%.

O deputado Arilson explica que os recursos, viabilizados pelo Governo Lula no âmbito do Novo PAC, incluem 39 ambulâncias do Samu, 7 unidades odontológicas móveis (UOMs) e 203 equipamentos para Unidades Básicas de Saúde (UBS) e dois combos de cirurgia, um voltado à cirurgia oftalmológica e outro à cirurgia geral.

“É o Governo Lula investindo, de verdade, no Sistema Único de Saúde (SUS), para que todas e todos tenham acesso à saúde pública de qualidade. Inclusive, o Samu, que estava sucateado, passa por um processo de reestruturação para fortalecer esse serviço que salva tantas vidas”, avalia o deputado Arilson, que também é líder da Oposição na Assembleia Legislativa do Paraná (Alep).

O deputado Arilson, como presidente do PT-PR, irá acompanhar o secretário executivo do Ministério da Saúde, Adriano Massuda, e a ministra de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, nas agendas. “Essa presença do Governo Lula no Paraná demonstra uma isenção ímpar na destinação de recursos. É uma administração que não se prende a atender apoiadores políticos, e sim a população”, defende.

No período da manhã, em Colombo, será inaugurada uma carreta de saúde da mulher, unidade móvel voltada ao diagnóstico precoce de câncer de mama e de colo do útero. No veículo serão oferecidas consultas ginecológicas especializadas, exames de mamografia, ultrassonografias pélvicas e transvaginais, além de biópsias para pacientes encaminhadas pela rede municipal de saúde.

Na sequência, a agenda inclui visita ao Hospital Universitário Evangélico Mackenzie, em Curitiba, onde será realizada a entrega de um kit de cirurgia oftalmológica, destinado a ampliar a capacidade de atendimento da unidade.

À tarde, na Fiocruz Paraná (Instituto Carlos Chagas), ocorrerá a apresentação de um pacote de investimentos do programa Agora Tem Especialistas para o estado. Entre as entregas previstas estão 39 ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192), sete unidades odontológicas móveis e equipamentos para unidades básicas de saúde. O investimento federal para essas ações ultrapassa R$ 18,5 milhões, com o objetivo de ampliar a cobertura e melhorar a estrutura do atendimento no SUS.

Novo ambulatório do SUS no Erasto Gaertner

A agenda desta sexta-feira será encerrada com visita ao Hospital Erasto Gaertner, em Curitiba, onde será lançada a pedra fundamental do Novo Ambulatório SUS – Centro de Cuidado Integral da instituição. A obra é resultado de uma parceria com a Itaipu Binacional e prevê investimento de cerca de R$ 25 milhões, para ampliar e modernizar o atendimento oncológico. Com o novo ambulatório, a expectativa é aumentar em 30% a capacidade de quimioterapia do hospital.