Gleisi e Zeca Dirceu assinam ordens de serviço de policlínicas em Foz do Iguaçu e Cascavel

Foto:Gabriel Paiva/Câmara dos Deputados

O deputado Zeca Dirceu (PT) acompanha nesta sexta-feira, 6, a ministra Gleisi Hoffmann (Relações Institucionais) e o ministro Adriano Massuda (interino da Saúde) nas assinaturas das ordens de serviço para a construção das Policlínicas de Foz do Iguaçu e Cascavel – investimento de R$ 60 milhões do PAC da Saúde e contrapartida da prefeitura (caso de Cascavel). “O governo do presidente Lula voltou a investir no SUS, garantindo estrutura, equipamentos e serviços. Isso significa mais consultas, exames, redução de filas e atendimento mais rápido para quem precisa nas duas cidades polos da região Oeste do Paraná”, afirmou Zeca Dirceu.

Em Foz, a ordem de serviço será assinada às 13h na Fundação Cultural e em Cascavel, às 16h, no Centro de Referência de Assistência Social Cancelli. Zeca Dirceu adiantou ainda que as duas cidades vão receber clínicas móveis odontológicas e novas ambulâncias do Samu para fortalecer o atendimento em toda a região Oeste. A previsão é de conclusão da obra em até 18 meses após a emissão da ordem de serviço.

Cada policlínica terá 3,2 mil metros quadrados em média e oferecerá consultas, exames e pequenos procedimentos em diversas especialidades. Em Foz, o investimento do soma R$ 30.672.600,00 – R$ 30 milhões para construção e estruturação da Policlínica Municipal (R$ 17 milhões para obras e R$ 13 milhões para equipamentos), mais R$ 292,6 mil de uma ambulância do Samu e R$ 380 mil da clínica odontológica móvel

Cascavel

Além da policlínica, outros três projetos em Foz fazem parte do Novo PAC: um centro de artes e esportes no Bubas (Porto Meira) e uma unidade básica de saúde na mesma região. A policlínica de de Foz atenderá nove cidades da 9ª regional de saúde: Foz do Iguaçu, Medianeira, Matelândia, São Miguel do Iguaçu, Missal, Itaipulândia, Ramilândia, Serranópolis do Iguaçu e Santa Terezinha de Itaipu – possibilitando o atendimento de mais de 443 mil moradores. “As policlínicas são unidades especializadas que oferecem consultas, exames e pequenos procedimentos para complementar a atenção primária à saúde”, reitera Zeca Dirceu.

A policlínica de Cascavel, vai atender as cidades da 10ª regional de saúde: Anahy, Braganey, Cafelândia, Cascavel, Campo Bonito, Capitão Leônidas Marques, Catanduvas, Céu Azul, Diamante do Sul, Entre Rios do Oeste, Guaraniaçu, Ibema, Iguatu, Lindoeste, Marechal Cândido Rondon, Matelândia, Nova Aurora, Pato Bragado, Quatro Pontes, Ramilândia, Santa Helena, Santa Lúcia, Santa Tereza do Oeste, Três Barras do Paraná e Vera Cruz do Oeste. Uma população de 510 mil habitantes.

A cidade de Cascavel terá ainda mais duas ambulâncias do Samu e uma clínica odontológica móvel. A unidade móvel do programa Brasil Sorridente traz um consultório completo em carro equipado com raio X, cadeira e equipamentos para fazer restauração, extração e procedimentos preventivos, levando a equipe de saúde bucal até aqueles territórios mais distantes como na zona rural, quilombos, assentamentos e população em situação de rua.



Assinaturas das ordens de serviço para construção de duas policlínicas

Em Foz do Iguaçu

Data: 6/3/2026 (sexta-feira)

Horário: 13 horas

Local: Fundação Cultural (rua Benjamin Constant, 62)

Em Cascavel

Data: 6/3/2026 (sexta-feira)

Horário: 16 horas

Local: Centro de Referência de Assistência Social Cancelli

Endereço: rua José de Sá Cavalcanti, 722, bairro Salete.