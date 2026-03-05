Correio do Litoral
Notícias do Litoral do Paraná

Em Brasília, Itaipu apresenta ações voltadas ao fortalecimento municipal

Redação
Encontro promovido pela Secretaria de Relações Institucionais (SRI) reuniu 52 prefeituras do Paraná. Objetivo é ampliar o alcance das ações do Governo Federal
Fotos: Lígia Leite/Itaipu Binacional.

Representantes de 52 prefeituras do Paraná participaram na manhã desta terça-feira (3), em Brasília, de um encontro de apresentação das ações do Governo Federal nos municípios, principalmente na saúde, educação, Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e convênios da Itaipu. O principal objetivo da reunião, promovida pela Secretaria de Relações Institucionais (SRI), é superar entraves para o avanço dessas ações na esfera municipal.

A ministra da SRI, Gleisi Hoffmann, enalteceu o trabalho da atual gestão da Itaipu no fortalecimento de 434 municípios (399 do Paraná e 35 do Mato Grosso do Sul). “Com a finalização do pagamento da dívida para a construção da Itaipu, e por orientação do presidente Lula, a empresa ampliou sua área de atuação e tem feito um trabalho muito importante com as prefeituras e entidades municipais do nosso estado”, afirmou.

O diretor de Coordenação da Itaipu Binacional, Carlos Carboni, participou do encontro e apresentou algumas das principais iniciativas da empresa, como editais para investimentos em municípios e organizações sociais em diversas áreas, como energias renováveis, saneamento ambiental e recuperação de nascentes.

Uma das novidades apresentadas pelo diretor é a Aliança BIM (sigla em inglês para Building Information Modeling). Essa metodologia permite planejar, projetar e acompanhar obras públicas por meio de modelos digitais tridimensionais que concentram todas as informações da construção em um único ambiente. A Itaipu irá investir R$ 56 milhões no projeto, beneficiando 304 municípios com até 50 mil habitantes.

Cada município deverá receber cerca de R$ 185 mil e capacitar três técnicos para a operação do sistema. “É uma iniciativa que prepara os municípios de pequeno porte para o futuro, dando agilidade, confiabilidade e transparência na elaboração de projetos”, explicou Carboni.

O encontro também contou com a participação de Fernanda Naves, secretária adjunta de Infraestrutura Social da Secretaria do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC); Fausto Soriano Estrela Neto, diretor de Programa da Secretaria Executiva da Saúde; Marcio Augusto Roma Buzar, diretor de Gestão, Articulação e Projetos Educacionais do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação; e Gerson Bittencourt, secretário especial adjunto de Assuntos Federativos. As prefeituras participantes são integrantes das associações de municípios do Sudoeste do Paraná, Noroeste Paranaense e Cantuquiriguaçu.

Redação
Leia também
Notícia

Gleisi e Zeca Dirceu assinam ordens de serviço de policlínicas em Foz do Iguaçu e Cascavel

Paraná

Com apoio da Itaipu, concurso premia melhores receitas das merendeiras

Costa Oeste

Lindeiros se preparam para o primeiro final de semana do Verão Itaipu Mais que Energia

Paraná

Itaipu vence prêmio nacional por boas práticas em gestão de ética

Paraná

Itaipu apresenta ações de agroecologia e biodiversidade no Show Rural

Litoral

Núcleo de Cooperação Socioambiental do Litoral inicia 2026 com encontro no dia 19