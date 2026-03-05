Em Brasília, Itaipu apresenta ações voltadas ao fortalecimento municipal

Encontro promovido pela Secretaria de Relações Institucionais (SRI) reuniu 52 prefeituras do Paraná. Objetivo é ampliar o alcance das ações do Governo Federal

Fotos: Lígia Leite/Itaipu Binacional.

Representantes de 52 prefeituras do Paraná participaram na manhã desta terça-feira (3), em Brasília, de um encontro de apresentação das ações do Governo Federal nos municípios, principalmente na saúde, educação, Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e convênios da Itaipu. O principal objetivo da reunião, promovida pela Secretaria de Relações Institucionais (SRI), é superar entraves para o avanço dessas ações na esfera municipal.

A ministra da SRI, Gleisi Hoffmann, enalteceu o trabalho da atual gestão da Itaipu no fortalecimento de 434 municípios (399 do Paraná e 35 do Mato Grosso do Sul). “Com a finalização do pagamento da dívida para a construção da Itaipu, e por orientação do presidente Lula, a empresa ampliou sua área de atuação e tem feito um trabalho muito importante com as prefeituras e entidades municipais do nosso estado”, afirmou.

O diretor de Coordenação da Itaipu Binacional, Carlos Carboni, participou do encontro e apresentou algumas das principais iniciativas da empresa, como editais para investimentos em municípios e organizações sociais em diversas áreas, como energias renováveis, saneamento ambiental e recuperação de nascentes.

Uma das novidades apresentadas pelo diretor é a Aliança BIM (sigla em inglês para Building Information Modeling). Essa metodologia permite planejar, projetar e acompanhar obras públicas por meio de modelos digitais tridimensionais que concentram todas as informações da construção em um único ambiente. A Itaipu irá investir R$ 56 milhões no projeto, beneficiando 304 municípios com até 50 mil habitantes.

Cada município deverá receber cerca de R$ 185 mil e capacitar três técnicos para a operação do sistema. “É uma iniciativa que prepara os municípios de pequeno porte para o futuro, dando agilidade, confiabilidade e transparência na elaboração de projetos”, explicou Carboni.

O encontro também contou com a participação de Fernanda Naves, secretária adjunta de Infraestrutura Social da Secretaria do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC); Fausto Soriano Estrela Neto, diretor de Programa da Secretaria Executiva da Saúde; Marcio Augusto Roma Buzar, diretor de Gestão, Articulação e Projetos Educacionais do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação; e Gerson Bittencourt, secretário especial adjunto de Assuntos Federativos. As prefeituras participantes são integrantes das associações de municípios do Sudoeste do Paraná, Noroeste Paranaense e Cantuquiriguaçu.