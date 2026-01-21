“Governo Lula investe, de verdade, na educação pública e de qualidade”, afirma deputado Arilson

O deputado participou da confirmação de investimentos de R$ 125 milhões para construção de novas unidades do IFPR em cinco municípios do Paraná

Fotos: Divulgação

O deputado estadual Arilson Chiorato participou, nesta terça-feira (20), em Curitiba, da assinatura do termo de início da execução das obras de construção de novos campi do Instituto Federal do Paraná (IFPR) em cinco municípios do estado.

O investimento é avaliado em R$ 125 milhões. “O valor expressa o compromisso do atual governo com a formação dos brasileiros e brasileiras. O Governo Lula investe, de verdade, na educação pública e de qualidade”, avalia deputado Arilson, que é presidente do PT-PR e líder da Oposição na Assembleia Legislativa do Paraná (ALEP).

A assinatura do investimento, que contou com a presença do ministro da Educação, Camilo Santana, ocorreu durante a cerimônia de entrega da Carteira Nacional Docente do Brasil (CNDB). “Essa iniciativa do Governo Lula fomenta o ingresso e a permanência de docentes na rede pública de ensino da educação básica, promovendo a valorização e a qualificação do magistério. São ações que contemplam a educação pública em diferentes níveis”, comenta o parlamentar.

O valor investido na construção dos novos campi é via o Novo Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC) e será usado para a construção e a aquisição de equipamentos e mobiliário das unidades dos IFPR de Maringá, Araucária, Cianorte, Cambé e Toledo, no Paraná. A iniciativa integra a estratégia do Governo do Brasil de criar mais de 100 novos institutos federais pelo país.

Segundo o Ministério da Educação (MEC), os novos campi atenderão regiões que ainda não possuem unidades do IFPR ou que apresentam baixo número de matrículas em cursos técnicos de nível médio em relação à população local. A expansão busca ampliar oportunidades de formação profissional e tecnológica, contribuindo para o desenvolvimento regional e a inclusão educacional no estado.

“Cerca de 90% da pesquisa, da tecnologia e da inovação do Brasil vêm de instituições públicas como os institutos federais. E isso em todas as áreas: de engenharia, em saúde, na área de segurança. Tudo isso é produção de conhecimento, que será ampliada com esses novos campi”, afirmou o ministro Camilo Santana, durante o evento, que contou com a presença do reitor do IFPR, Adriano Willian da Silva Viana Pereira.

Ainda pelo Novo PAC, o MEC está investindo outros R$ 37,3 milhões para a melhoria e a ampliação da infraestrutura dos campi existentes. De 2023 a 2025, já foram repassados R$ 28,9 milhões para construção de 12 restaurantes estudantis, novas salas de aula e laboratórios, sede própria de campus, entre outras ações de consolidação.

Arilson Chiorato e o ministro da Educação, Camilo Santana

CNDB – A agenda em Curitiba também incluiu a entrega para professores do estado de 2 mil unidades da CNDB e de 66 vouchers de R$ 3 mil do Reconhecimento Mais Professores para compra de computadores e tablets.

Fonte: Assessoria parlamentar com informações do Ministério da Educação (MEC)