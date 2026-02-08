Luz Para Todos acelera universalização da energia, com previsão de R$ 2,5 bilhões em investimentos em 2026

Novo ciclo do programa reforça inclusão energética, reduz desigualdades regionais e leva dignidade a milhares de famílias em áreas rurais e remotas

Presidente Lula no relançamento do Programa Luz para Todos em Parintins (AM) | foto: Ricardo Stuckert/PR

O programa Luz para Todos (LPT) segue transformando a realidade de milhares de famílias brasileiras, promovendo a inclusão social, o desenvolvimento regional e combatendo a pobreza energética. Quando a eletricidade chega a uma residência, ela traz mais dignidade e oportunidades e é com esse propósito que, em 2026, o programa inicia um novo ciclo. Por meio de novos contratos, mais investimentos e metas ampliadas, o Luz Para Todos seguirá permitindo o acesso à energia elétrica em diversas regiões remotas e rurais do Brasil.

“Levar energia elétrica às famílias que ainda vivem no escuro é levar dignidade e cidadania. O Luz para Todos é uma das políticas públicas mais transformadoras do nosso país porque muda, na prática, a vida das pessoas. Onde a eletricidade chega, ela leva oportunidades de um futuro melhor para a população. Nós estamos dando mais um passo decisivo com novos contratos que vão dar continuidade a essa importante política de inclusão social e redução de desigualdades regionais no Brasil”, afirmou o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira.

INVESTIMENTOS – Com a publicação da Consulta Pública nº 207/2025, que definiu o Orçamento da Conta de Desenvolvimento Energético (CDE) para execução do programa em 2026, o Governo do Brasil, por meio do Ministério de Minas e Energia (MME), prevê investimentos da ordem de R$ 2,5 bilhões, que se somarão aos R$ 3,5 bilhões já empenhados pelo Programa Luz para Todos. Em 2025, foram celebrados 23 novos contratos de operacionalização que impactam diretamente na previsão orçamentária do exercício.

NOVE ESTADOS – Entre os destaques estão 11 contratos celebrados no último trimestre do ano passado, que contemplam nove estados: Acre, Bahia, Piauí, Maranhão, Rondônia, Goiás, Amapá, Pará e Paraíba. Esses contratados abrangem cerca de 43 mil novas unidades consumidoras, por meio de diferentes modalidades de atendimento convencional e remoto. Somente no Pará foram dois contratos assinados para atendimento às regiões remotas da Amazônia Legal, entre eles uma divisão especial indígena, com mais de 43 mil ligações e investimentos acima de R$ 1,24 bilhão.

23 CONTRATOS EM 2025 – Em 2025, o Luz para Todos firmou 23 novos contratos, que somam R$ 4,39 bilhões em investimentos previstos pela CDE e devem beneficiar 142.236 novas unidades consumidoras em diversas regiões do país. Entre os destaques estão os projetos abaixo, que respondem por mais de 88 mil ligações e R$ 2,6 bilhões em recursos:

Pará (Amazônia Legal) – 40.150 ligações, com R$ 1,13 bilhão da CDE

Bahia (Metas Excepcionais) – 29.562 ligações, com R$ 933,7 milhões

Maranhão (Metas Excepcionais) – 19.047 ligações, com R$ 575,5 milhões

AUMENTOS NAS LIGAÇÕES – De acordo com dados do Novo Programa de Aceleração e Crescimento (Novo PAC), houve um aumento expressivo no número de ligações entre 2024 e 2025, passando de 60.179 ligações para 72.544, um aumento de 20,5%. O destaque fica para o atendimento convencional, que avançou 30,4%, passando de 30.877 para 40.276. Já o atendimento remoto, voltado a sistemas isolados, passou de 29.302 para 32.268, registrando um aumento de 10,1%.

EXECUÇÃO FINANCEIRA – Na execução financeira, o programa também avançou com um crescimento de aproximadamente R$ 397 milhões (crescimento que equivale a 23,4%):

2024 – R$ 1,69 bilhão executados

2025 – R$ 2,09 bilhões executados

AMAZÔNIA LEGAL – No recorte regional, a Amazônia Legal apresentou desempenho acima do previsto. A meta física era de 30.954 ligações, mas o realizado chegou a 32.268, superando o planejado em 4,24%. Já no eixo Rural Convencional + Metas Excepcionais, foram realizadas 40.276 ligações.

TRANSFORMAÇÃO SOCIAL – Mais do que números, o Luz para Todos se consolida como uma política pública estruturante no enfrentamento da pobreza energética. Cada nova ligação representa mais oportunidades de geração de renda, acesso à educação, melhoria nos serviços de saúde e dignidade para milhares de famílias brasileiras. Ao mesmo tempo, a ampliação do programa impulsiona atividades produtivas locais, contribui para a redução das desigualdades regionais e cria bases sólidas para um desenvolvimento mais inclusivo, sustentável e integrado.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República