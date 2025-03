Guaratuba recebe Programa Justiça no Bairro com atendimento jurídico e serviços à população

Guaratuba recebe nesta semana o Programa Justiça no Bairro, do Tribunal de Justiça e do Sesc Cidadão, com apoio da Prefeitura.

O evento acontece de quinta a sábado (13, 14 e 15), das 9h às 17h, no Ginásio de Esportes Governador José Richa, com atendimento jurídico e diversos serviços essenciais à população. Nos dois primeiros dias, apenas serão feitas as emissões das carteiras de identidade pelo Instituto de Identificação.

Serviços oferecidos:

13 a 15 de março – Emissão da CIN (Carteira de Identidade Nacional – antigo RG)

15 de março – Atendimento jurídico, Cadastro Único/Bolsa Família e serviços do Bem-Estar e Promoção Social, entre outros.

Agendamento de Serviços é necessário para agilizar o procedimento:

Cras I – (41) 3472-8608

Cras II – (41) 3472-8720

Creas – (41) 3472-8606

*Também será atendido em livre demanda (pessoas que não fizeram o agendamento).

Local: Ginásio de Esportes Gov. José Richa, Rua José Nicolau Abagge, 1284, Cohapar, Guaratuba – PR

Documentos Necessários