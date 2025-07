Guaratuba realiza a 15ª Conferência Municipal de Assistência Social

A Secretaria Municipal da Assistência Social e o Conselho Municipal de Assistência Social promovem a 15ª Conferência Municipal de Assistência Social de Guaratuba, nesta sexta-feira (4), na Associação Recanto Paulo VI (Rua Cambará, 522, Brejatuba).

A conferência será realizada a partir das 8h e acontecerá em dois turnos, manhã e tarde, com uma programação completa voltada à discussão e fortalecimento da política de assistência social no município.

Com o objetivo de qualificar as discussões e ampliar a participação popular, foram realizadas previamente quatro pré-Conferências. Esses encontros, conduzidos por técnicos da política de assistência social, tanto do setor governamental quanto não governamental, possibilitaram o debate dos eixos temáticos com a população usuária, além da construção coletiva de propostas que serão apresentadas na conferência.

📍 Programação

1º Turno (manhã)

8h – Credenciamento com coffee break

9h – Composição da mesa de autoridades, execução do Hino Nacional e falas institucionais

9h30 – Leitura e aprovação do regimento

10h – Palestra magna com espaço para perguntas

11h30 – Pausa para o almoço

2º Turno (tarde)

13h30 – Credenciamento

14h – Apresentação cultural

14h15 – Plenária para apresentação, discussão e aprovação das propostas

15h45 – Atividade física

15h55 – Eleição dos delegados usuários para a XV Conferência Estadual de Assistência Social

16h15 – Eleição da sociedade civil para o Conselho Municipal de Assistência Social

16h45 – Encerramento com coffee break

📌 Eixos Temáticos da Conferência:

Eixo I – Universalização do SUAS: acesso integral com equidade e respeito às diversidades

Eixo II – Aperfeiçoamento contínuo do SUAS: inovação, gestão descentralizada e valorização profissional

Eixo III – Integração de benefícios e serviços socioassistenciais: fortalecendo a proteção social, segurança de renda e inclusão social no SUAS

Eixo IV – Gestão democrática, informação no SUAS e comunicação transparente: fortalecendo a participação social

Eixo V – Sustentabilidade financeira e equidade no cofinanciamento do SUAS