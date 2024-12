Homem é preso em Guaratuba por venda irregular de fogos de artifício

Foto: PCPR

A Polícia Civil prendeu em flagrante, nesta terça-feira (24), um homem de 54 anos pela comercialização irregular de fogos de artifício em Guaratuba.

Foram apreendidas 15 caixas de materiais explosivos que estavam acondicionados de forma irregular e expostos à venda sem a devida licença, em desacordo com a legislação vigente. Em Guaratuba, de também é proibido o uso de fogos de artifício com barulho.

A ação foi realizada por policiais que atuam na operação Verão Maior Paraná, com base em informações repassadas pela Delegacia de Explosivos, Armas e Munições da PCPR em Curitiba.Após receberem as informações, equipes da PCPR iniciaram diligências no balneário Coroados, onde localizaram o homem realizando o comércio dos produtos.

Ele foi conduzido à Delegacia de Guaratuba, onde foi autuado em flagrante. Os fogos de artifício foram recolhidos e permanecerão apreendidos.

DENÚNCIAS – A Polícia Civil solicita a colaboração da população com informações que possam auxiliar em investigações. Denúncias podem ser feitas anonimamente pelos números 197, da PCPR, ou 181, do Disque-Denúncia.