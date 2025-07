Inscrição para bolsista nos núcleos de cooperação com a Itaipu tem nova prorrogação

São 21 vagas para graduados nas áreas de Ciências Humanas ou Ciências Sociais nos 21 núcleos, inclusive do Litoral

Reunião do Núcleo do Litoral | foto: Marcos Prado/Itaipu Binacional

O prazo de inscrições no processo seletivo para a contratação de bolsistas que atuarão como tutores dos Núcleos de Cooperação Socioambiental com a Itaipu e auxiliarão na mediação de encontros no território que encerrariam nesta terça-feira (22), foi novamente prorrogado.

Agora, os candidatos tem até domingo (27) para fazer a inscrição pelo Portal do Candidato do Itaipu Parquetec, na aba “Oportunidades” e, em seguida, em “Bolsista” – opção “Seleções Abertas”. O link direto para a vaga está disponível aqui: https://candidato.itaipuparquetec.org.br/… – Informação atualizada pelo Parquetec.

São 21 vagas destinadas a graduados nas áreas de Ciências Humanas ou Ciências Sociais. Além do Itaipu Parquetec, o programa é coordenado pela Itaipu Binacional, por meio do Convênio de Governança Participativa para a Sustentabilidade.

Os bolsistas irão atuar nas regiões onde residem, dentro da área de abrangência de cada Núcleo de Cooperação Socioambiental, inclusive no Litoral.

Como o programa está presente em todo o Paraná e no sul do Mato Grosso do Sul, a distribuição das vagas acompanha a divisão territorial dos 21 Núcleos, permitindo que as atividades sejam desenvolvidas de forma descentralizada, próxima das comunidades e das realidades locais.

Sobre as vagas

Foto: Adilson Borges/Itaipu Parquetec

A bolsa é no valor de R$ 1.875,00 mensais, na modalidade Tutoria Presencial – TTP. Os candidatos devem ter experiência com mediação de grupos (público adulto), conhecimento em pacote Office e disponibilidade para viagens a trabalho.

Os bolsistas selecionados serão responsáveis por produzir e revisar conteúdo para materiais educativos, participar e oferecer suporte logístico e técnico nos encontros presenciais dos Núcleos de Cooperação Socioambiental, acompanhar o andamento dos Grupos de Trabalho e realizar registros sistemáticos e precisos das reuniões, assegurando a memória e o acompanhamento das discussões realizadas, entre outras tarefas.

Sobre os Núcleos

Os 21 Núcleos de Cooperação Socioambiental foram constituídos em 2024, a partir do programa Itaipu Mais que Energia, iniciativa alinhada às estratégias do Governo Federal para o meio ambiente e a transformação social. A estratégia abrange os 399 municípios do Paraná e 35 do sul do Mato Grosso do Sul, área de atuação prioritária da usina. Eles constituem um espaço de escuta ativa, formação e educação, baseados na metodologia da governança participativa. A ideia é que as instituições parceiras se mobilizem coletivamente para melhorar a qualidade de vida e promover um futuro sustentável para as comunidades.