Paranaguá recupera mangues em parceria com Itaipu e programa Salvando Árvores de Extinção

Além de doações, Prefeitura de Paranaguá produz milhares de mudas

Em parceria com a Itaipu, IAT, Instituto Hórus, cachaçaria Novo Fogo e Ekôa Park, a Prefeitura de Paranaguá realiza a recuperação da vegetação de manguezais na cidade.

Os três últimos são parceiros no programa Salvando Árvores de Extinção, que nesta quarta-feira (4), realizaou o plantio de espécies nativas na área de manguezal do Parque Awaji. O secretário municipal de Meio Ambiente de Paranaguá (Semma), Dahir Elias Fadel Júnior, participou da ação.

“No dia 30 de maio, nós fizemos uma limpeza, um mutirão, em parceria com voluntários. Esses voluntários fizeram a limpeza e hoje, já comemorando a Semana do Meio Ambiente, foi oportuno fazer o plantio no Parque Awaji, plantando para recuperar a mata, recuperar o mangue. Após a limpeza, ficou bem apropriado. Essa parceria nós fizemos com o Instituto Hórus e acabamos de assinar um termo de compromisso, de parceria para esse plantio, porque eles produzem essas mudas apropriadas para a situação de mangue”, disse o secretário.

Fadel também destacou a parceria com a Itaipu que promoveu a doação de 10 mil mudas. “Nós estamos produzindo hoje perto de mil mudas só de mangue vermelho e preto. E também produzimos as mudas nativas para aplicarmos na cidade. Ainda recebemos 3 mil mudas do IAT e estas 10 mil da Itaipu Binacional”, explicou.

O engenheiro florestal Victor Paulinetti, que representa o programa Salvando Árvores de Extinção, destacou o convite feito à Prefeitura, por meio da Semma, responsável pelo plantio de árvores nativas, todas elas ameaçadas de extinção. “A gente tem o viveiro em Morretes e temos feito algumas ações com as prefeituras e sabemos que estamos contribuindo com as próximas gerações, porque são árvores de crescimento lento, árvores de floresta madura, são árvores que estavam em ambientes onde as cidades se desenvolveram, e acabamos perdendo muita área, mas estamos trabalhando para reverter este quadro”, explicou o engenheiro.

A Semana do Meio Ambiente termina nesta sexta-feira (6), na Arena Albertina Salmon.

Com informações da Prefeitura de Paranaguá / jornalista: Edye Venancio/ fotos: Farpa Gomes