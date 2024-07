Inscrição para edital de apoio a projetos na Mata Atlântica encerra hoje

As inscrições da Chamada da Teia de Soluções 2024 se encerram nesta quarta-feira (24), às 18h e podem realizadas pelo link no final deste texto. O edital é uma iniciativa da Fundação Grupo Boticário de Proteção à Natureza e conta com o apoio do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) e de outras entidades como a Fundação Araucária e Secretaria Estadual da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior.

As inscrições são gratuitas e serão analisadas por um comitê composto por representantes das instituições organizadoras. O resultado da chamada está previsto para acontecer no dia 4 de outubro e os projetos terão de 12 a 24 meses para serem realizados.

Ela foi criada em 2020 e tem como objetivo desenvolver soluções para o crescimento do turismo de natureza, a adaptação climática e o fortalecimento de comunidades tradicionais na porção paranaense da Grande Reserva Mata Atlântica, que abrange 18 municípios do Estado, incluindo os sete do Litoral. Nestes quatro anos, mais de 880 participantes receberam o suporte da Teia de Soluções.

Ao final, serão destinados até R$ 2,2 milhões para os melhores projetos inscritos, que devem responder a um dos três desafios: promover o turismo de natureza por meio da conexão de negócios, projetos e programas, fortalecendo a região da Mata Atlântica paranaense como destino nacional e internacional; garantir o protagonismo de comunidades locais por meio da formação, valorização e implementação de negócios ou de projetos sustentáveis; e incentivar projetos que promovam adaptação da sociedade às mudanças climáticas, atentos à segurança hídrica ou à resiliência costeiro-marinha.

“Acreditamos que propostas inovadoras e com potencial de escala são essenciais para endereçar desafios sociais e ambientais existentes. Buscamos iniciativas que geram impacto concreto neste território de grande relevância ambiental, social e cultural. Neste processo, assim como em outros, contribuímos não apenas com apoio financeiro, mas também com espaço para aprimoramento e detalhamento das soluções”, afirmou Malu Nunes, diretora executiva da Fundação Grupo Boticário.

