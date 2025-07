Polícia Ambiental aplica R$ 126 mil de multas por desmatamento em Guaratuba

Fotos: Polícia Ambiental / Pelotão de Guaratuba

Nesta segunda-feira (28), a Polícia Militar Ambiental de Guaratuba aplicou duas multas por desmatamentos na localidade rural de Itinga, dentro da Área de Proteção Ambiental (APA) de Guaratuba, no valor total de R$ 110 mil. As duas áreas, somam 54.730 metros quadrados – aproximadamente 5,5 hectares – foram embargadas.

A primeira autuação ambiental, no valor de R$ 70 mil, foi pela destruição de vegetação nativa secundária em estágio médio de regeneração, sem autorização do órgão ambiental competente, no bioma Mata Atlântica, em uma área de 44.320 metros quadrados.

Também foi lavrado autuação ambiental de R$ 40 mil por dano a demais formas de vegetação natural situadas em área de preservação permanente sem autorização, em uma área correspondente a 10.410 metros quadrados.

Os dois casos foram informados ao Ministério Público do Paraná (MPPR), que poderá denunciar criminalmente os responsáveis.

Boa Vista

Na terça-feira (29), a PM Ambiental lavrou autuação ambiental de R$ 16 mil em uma propriedade rural na Estrada Rural Sentinela, na localidade Boa Vista, também na APA Guaratuba.

No imóvel foi constatado dano de floresta nativa secundária em estágio médio de regeneração, sem autorização do órgão ambiental competente, no bioma Mata Atlântica em uma área correspondente a 600 metros quadrados, o que gerou multa de R$ 14 mil.

Também foi lavrado autuação ambiental, no valor de R$ 2 mil, por utilizar em Floresta, motosserra sem registro da autoridade competente.

O caso também foi informado ao MPPR.