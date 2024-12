Investimentos: Quais são os de maior e menor risco?

Foto: Divulgação

Investir é considerado uma das maneiras mais eficazes de construir riqueza ao longo do tempo, fazendo com que o seu dinheiro trabalhe para você, em vez de deixá-lo estacionado sem render.

No entanto, cada tipo de investimento carrega um nível distinto de risco, que pode variar de baixo e previsível a alto e volátil.

Saber onde e como investir pode parecer uma verdadeira arte ou ciência, especialmente quando se está diante de uma gama tão ampla de opções e informações complexas.

Acompanhe a seguir quais investimentos apresentam maior e menor risco, além de como eles podem se adaptar à sua realidade financeira individual.

O que são investimentos “renda fixa”?

Investimentos de renda fixa são aqueles que oferecem um retorno previsível e regular ao investidor, tornando-se uma escolha popular para quem procura estabilidade e segurança.

Esse retorno ocorre porque esses investimentos pagam um valor fixo de juros em intervalos regulares.

Eles são classificados como mais seguros em comparação com os investimentos de renda variável e englobam produtos financeiros como títulos do governo, certificados de depósito bancário, e letras de crédito.

Uma estratégia valiosa para aqueles que buscam reorganizar suas finanças pessoais, especialmente em tempos de dívida, é recorrer a empréstimos como consignado SIAPE (Sistema Integrado de Administração de Pagos).

Essa ferramenta pode oferecer a chance de gerenciar de forma mais eficiente as dívidas, assumindo cronogramas de pagamento mais favoráveis.

Aliar o uso responsável desses empréstimos a investimentos em produtos de renda fixa permite a construção de uma base financeira mais sólida, reduzindo o estresse financeiro no dia a dia.

E renda variável?

Por outro lado, os investimentos de renda variável são caracterizados pela ausência de garantias quanto ao retorno.

O valor desses investimentos pode oscilar amplamente por causa de uma variedade de fatores do mercado, tornando-os opções mais aventureiras para os investidores.

Exemplos comuns incluem ações, fundos imobiliários e o mercado cambial.

Embora apresentem um risco mais elevado no curto prazo, essas opções podem proporcionar retornos consideráveis no longo prazo, recompensando aqueles que têm apetite por risco e paciência para aguardar os resultados.

Para investidores, o grande desafio com os ativos de renda variável reside em aceitar e compreender a volatilidade inerente dessas aplicações.

É essencial reconhecer que as flutuações de curto prazo fazem parte do processo de investimento, e a paciência, juntamente com uma visão estratégica a longo prazo, pode ser decisiva para o sucesso.

Investimentos considerados baixo risco

Ter uma carteira de investimentos bem balanceada é de suma importância para qualquer investidor, principalmente para aqueles que buscam minimizar os riscos enquanto continuam a garantir retornos satisfatórios.

Tesouro Direto

O Tesouro Direto é amplamente reconhecido como uma das opções mais seguras de investimento disponíveis no Brasil, já que esses títulos são emitidos e garantidos pelo governo federal.

Eles permitem investimentos a partir de valores bastante acessíveis, fazendo deles uma opção prática para todos os perfis de investidores, desde os mais conservadores até os mais iniciantes nesse universo.

CDBs

Os Certificados de Depósito Bancário (CDBs) são títulos emitidos por bancos e, geralmente, possuem a segurança adicional do Fundo Garantidor de Créditos, até um determinado limite.

Essa proteção faz deles ideais para quem busca uma mistura de segurança e rentabilidade superior à tradicional poupança, oferecendo também a flexibilidade de escolher entre prazos de vencimento variados.

Letras de Crédito (LCI e LCA)

Letras de Crédito Imobiliário (LCI) e do Agronegócio (LCA) são opções financeiras que oferecem o atrativo da isenção de imposto de renda para investidores pessoas físicas.

Elas também são protegidas pelo Fundo Garantidor de Créditos, proporcionando uma combinação atraente de segurança e bom retorno, especialmente para aqueles que desejam investir com um horizonte de curto a médio prazo.

Fundos de Renda Fixa

Os fundos de renda fixa investem predominantemente em títulos de dívida e oferecem ao investidor gestão profissional e diversificação automática entre diversas opções, visando assegurar retornos consistentes ao mesmo tempo, em que minimizem riscos.

Eles são indicados para investidores que desejam contar com a expertise de gestores especializados sem precisar gerenciar suas carteiras de forma ativa.

Fundos de Previdência com perfil conservador

Fundos de previdência com perfil conservador constituem uma escolha estratégica para aqueles que estão planejando sua aposentadoria e desejam um investimento de longo prazo.

Eles se concentram principalmente em produtos de renda fixa, priorizando a preservação do capital investido e oferecendo uma progressão equilibrada de crescimento ao longo do tempo.

Fundos DI

Os Fundos DI são fundos de investimento que seguem a variação dos Certificados de Depósito Interfinanceiro e são conhecidos por acompanhar de perto as taxas de juros do mercado.

Dotados de liquidez e baixo risco, são especialmente indicados para aplicações de curto prazo, garantindo ao investidor flexibilidade e rendimentos atrativos com riscos controlados.

Quais são os investimentos mais arriscados?

Quando nos deparamos com investimentos de alto risco, destacam-se as criptomoedas.

Este mercado é notoriamente volátil, sendo impactado por uma vasta gama de fatores externos, que incluem mudanças regulatórias e variações no sentimento dos investidores.

A conversão de Bitcoin para real, por exemplo, desponta como um atrativo devido ao seu potencial de retorno significativo.

No entanto, a incerteza e a falta de regulamentação formal tornam este tipo de investimento adequado apenas para investidores com perfil para lidar com riscos elevados e que têm familiaridade com o mercado.

No final das contas, investir não se trata apenas de buscar o maior retorno possível; é uma arte de equilibrar suas necessidades financeiras, sua tolerância ao risco e seus objetivos a longo prazo.

Independentemente do tipo de investimento que cabe melhor em seu perfil e objetivos, o fundamental é buscar sempre estar bem informado e planejar adequadamente.

Investir, afinal de contas, é acima de tudo investir em conhecimento.