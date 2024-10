Novos beneficiários INSS podem tirar consignado sem carência

A partir de 2025, novos beneficiários do INSS poderão contratar crédito consignado sem carência de 90 dias, mas com restrições nos primeiros meses.

Foto: Divulgação/Freepik

Recentemente, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) anunciou mudanças importantes nas regras para a contratação do Empréstimo consignado.

A partir de 2025, será possível contratar esse tipo de crédito sem o prazo de carência de 90 dias, que antes era exigido.

Essa mudança visa facilitar o acesso ao crédito, oferecendo mais agilidade e flexibilidade para os novos beneficiários do INSS.

Confira a seguir como essa mudança vai impactar no momento de solicitar o crédito consignado.

O que é o Empréstimo consignado e como funciona?

O Empréstimo consignado é uma modalidade de crédito onde as parcelas são descontadas diretamente do pagamento do benefício ou salário do contratante.

No caso dos beneficiários do INSS, o valor é deduzido diretamente da aposentadoria ou pensão, o que reduz o risco de inadimplência e, consequentemente, as taxas de juros.

Para que o Empréstimo consignado não comprometa toda a renda do beneficiário, existe a margem consignável, que define o valor máximo da parcela do crédito.

Atualmente, a margem consignável para empréstimo feito a beneficiários do INSS é de 35% do salário recebido.

Isso ajuda a proteger a renda do beneficiário, onde ele pode contratar um empréstimo e ainda ter renda para custear as demais despesas do dia a dia.

Um dos principais atrativos desse tipo de crédito é o teto de juros mais acessível. Em 2024, a taxa máxima permitida para o empréstimo consignado do INSS ficou em 1,66% ao mês​.

Outro benefício é a possibilidade de parcelamento em até 84 meses, tornando o pagamento mais acessível.

Quanto tempo demora para o INSS aprovar um empréstimo?

Após a solicitação de um Empréstimo consignado, o tempo para aprovação pode variar conforme o banco e o perfil do beneficiário.

Em média, o processo de aprovação leva de 24 a 48 horas úteis, mas em alguns casos pode demorar um pouco mais devido à análise de crédito ou questões operacionais do banco.

É importante lembrar que o beneficiário precisa estar com todos os documentos atualizados e sem bloqueios no sistema do INSS para que a liberação ocorra dentro do prazo estimado​.

O que vai mudar no tempo de carência para solicitar crédito?

Atualmente, os novos beneficiários do INSS precisam aguardar um período de 90 dias após o primeiro recebimento do benefício para solicitar um empréstimo consignado.

No entanto, a partir de janeiro de 2025, essa carência será eliminada. Com a nova regra, aposentados e pensionistas poderão solicitar o crédito logo após a aprovação e o primeiro pagamento do benefício.

Apesar dessa mudança, os beneficiários estarão restritos a contratar o empréstimo apenas no banco responsável pelo pagamento do benefício durante os três primeiros meses.

Nesse período, não será possível solicitar a Portabilidade do consignado, que é um processo onde o beneficiário pode transferir o empréstimo para outro banco e conseguir taxas melhores.

Mas, após os três meses, será possível transferir o contrato para outra instituição que ofereça melhores condições, caso o beneficiário deseje fazer essa mudança.

Qualquer novo beneficiário do INSS vai ter crédito sem carência?

Sim, qualquer pessoa que começar a receber um benefício do INSS, seja aposentadoria ou pensão, poderá solicitar o Empréstimo consignado sem precisar esperar os 90 dias de carência que antes eram exigidos.

Essa regra se aplica a todos os novos beneficiários a partir de janeiro de 2025. No entanto, como mencionado, há uma limitação: o empréstimo só pode ser realizado no banco pagador do benefício nos primeiros três meses.

Essa alteração nas regras busca oferecer mais flexibilidade aos segurados, ao mesmo tempo que mantém a segurança e evita possíveis fraudes, que eram mais comuns quando o crédito era liberado imediatamente.