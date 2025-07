Itaipu abre novas inscrições para patrocínio de feiras e exposições municipais

As inscrições para os projetos tem início nesta segunda-feira (28). Todos os municípios e organizações sem fins lucrativos do Paraná e sul do Mato Grosso do Sul podem participar

Festa das Nações em Mundo NovoMS | foto: Divulgação

A Itaipu Binacional anuncia a abertura das inscrições para o segundo edital de patrocínio destinado a feiras e exposições vinculadas a aniversários ou datas comemorativas de municípios e organizações sem fins lucrativos em sua área de abrangência prioritária, que inclui todo o Paraná e 35 municípios do sul do Mato Grosso do Sul. A iniciativa visa fomentar o desenvolvimento cultural e econômico das comunidades locais, fortalecendo a relação da empresa com os municípios vizinhos.

As inscrições dos projetos podem ser feitas a partir desta segunda-feira, dia 28 de julho. Segundo Yuri Vieira Perez, analista de patrocínios da Itaipu, as feiras e exposições devem, obrigatoriamente, estar vinculadas a um aniversário ou data comemorativa do município, ocorrendo até 30 dias antes ou até 30 dias depois da data principal. No caso de datas comemorativas, o evento precisa constar no calendário oficial do município, e a comprovação deve ser anexada no sistema, por meio de lei ou documento oficial.

Yuri Vieira Perez, analista de patrocínios da Itaipu | foto: William Brisida/Itaipu Binacional

O edital, que destina um total de R$ 5 milhões para os projetos, estabelece diferentes tetos de patrocínio com base na população do município:

Até 20 mil habitantes: R$ 35 mil;

De 20 a 100 mil habitantes: R$ 55 mil;

Acima de 100 mil habitantes: R$ 150 mil

Processo de inscrição e cadastro essencial

Yuri Perez destaca a importância de os proponentes se atentarem a duas etapas cruciais no processo de inscrição: o cadastro da proposta no sistema Bússola e o cadastro no Portal de Fornecedores da Itaipu. “O mais importante, além de cadastrar a proposta no sistema Bússola, é acessar o edital e verificar todas as informações disponíveis. Existe um site específico do Portal de Fornecedores da Itaipu, e o cadastro nele é obrigatório”, explica Perez.

O endereço https://compras.itaipu.gov.br apresenta a validade do cadastro dos proponentes, que tem duração de um ano. Mesmo aqueles que já possuem o registro devem acessá-lo para renovação, caso necessário, e incluir a documentação exigida. A lista completa de documentos e os contatos para dúvidas sobre o cadastro estão disponíveis no próprio edital e no sistema.

Capacitação para municípios

Reconhecendo as dificuldades que alguns municípios podem enfrentar no processo de inscrição, a Itaipu realizará uma capacitação on-line dia 6 de agosto, às 14h30. A live será aberta a todos os municípios da área de abrangência e não exige inscrição prévia para participação.

Durante a capacitação, serão explicadas, de forma resumida, as regras do edital e os critérios de avaliação das propostas pela Itaipu. Além disso, haverá um canal aberto para dúvidas, com respostas em tempo real. O material da live será disponibilizado no site da Itaipu após o evento e a gravação também ficará acessível para aqueles que não puderem participar ao vivo. O link para acesso à live será divulgado no site da Itaipu (www.itaipu.gov.br).