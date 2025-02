Itaipu apoia capacitação de jovens em vulnerabilidade social no Paraná

Foto: Divulgação.

O projeto CRIA que se Cria, uma iniciativa da Itaipu com o Instituto Athus e que conta com a parceria social da Central Única das Favelas (Cufa), teve sua Aula Magna nessa segunda-feira (17), no Museu Oscar Niemeyer, em Curitiba.

O programa, voltado para adolescentes e jovens de 14 a 24 anos em situação de vulnerabilidade social, oferece capacitação gratuita na área de Administração, preparando os participantes para o mercado de trabalho.

Representando a Itaipu, o diretor jurídico, Luiz Fernando Delazari, destacou compromisso da empresa com a formação profissional e social da juventude. “Esse convênio visa a capacitação de jovens para que possam acessar o mercado de trabalho com dignidade, conhecimento e capacidade”, afirmou.

Com 196 alunos inscritos, a aula magna apresentou professores, materiais didáticos e palestras inspiradoras sobre a construção de uma carreira profissional. O curso inclui oficinas práticas de Marketing, Administração Básica, Comunicação, Liderança e Cooperação, Habilidades Socioemocionais, Empreendedorismo e Gestão Financeira.