Itaipu e AMP finalizam diplomação de 18 mil servidores municipais do Paraná

A Itaipu Binacional e a Associação dos Municípios do Paraná (AMP) irão finalizar, na próxima quinta-feira (27), em Cascavel (PR), a entrega dos diplomas para 18 mil alunos do Programa de Capacitação 4.0, voltado para servidores públicos dos 399 municípios do Estado. A formatura será no Auditório da Prefeitura de Cascavel (Rua Paraná, 5000, Centro), a partir das 18h30.

O programa foi lançado em fevereiro de 2024, com a oferta de cursos gratuitos de pós-graduação em quatro áreas de atuação: autismo; licitação e contratos na Lei 14.133/2021; gestão de esporte e lazer; e alfabetização e letramento. O investimento da Binacional no projeto foi de R$ 48 milhões.

Participam da cerimônia em Cascavel o diretor-geral brasileiro da Itaipu, Enio Verri; o presidente da AMP e secretário-geral da Confederação Nacional de Municípios (CNM), Edimar Santos; o prefeito de Cascavel, Renato Silva; o diretor da Polis Civitas (executora do programa), Paulo Maia Junior; e o consultor da AMP junto ao projeto, João Paulo Barbosa.

A formatura é a etapa final da entrega dos certificados. A diplomação dos primeiros 500 alunos ocorreu no dia 17 de dezembro, em Curitiba. “Este programa comprova a qualidade do serviço público municipal. Estou emocionado por ver o efeito da Educação neste projeto, que melhora a qualidade de vida de todo mundo. O efeito disso para o bem-estar da população é inestimável”, comentou Enio Verri na ocasião.

“Só tenho que agradecer à Itaipu Binacional, na pessoa do Enio Verri, e de modo especial ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, pela sua sensibilidade com os municípios paranaenses. Este programa tem uma importância extraordinária para a qualificação dos servidores públicos municipais. A AMP, que é a casa do municipalismo brasileiro, sente-se muito honrada por ter a parceria da Itaipu e do Governo Federal neste projeto grandioso”, completou Edimar Santos.