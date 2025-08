Itaipu e Fetaep assinam acordo para desenvolver a agricultura familiar

Programa prevê investimentos de R$ 4,9 milhões e o assessoramento de mil agricultores familiares

Foto: Fetaep / Divulgação

A Itaipu Binacional e a Federação dos Trabalhadores Rurais Agricultores Familiares do Estado do Paraná (Fetaep) formalizaram, nesta quinta-feira (31), em Curitiba, uma declaração conjunta de apoio ao Programa de Fortalecimento das Organizações Socioprodutivas (OSPs) e Sustentabilidade para a Agricultura Familiar, voltado à gestão, inovação e práticas sustentáveis no campo.

Com vigência de 18 meses e abrangência em todo o Estado do Paraná, o programa prevê investimentos de R$ 4,9 milhões. As ações incluem a contratação de dez técnicos, que atuarão regionalmente, no acompanhamento e assessoramento de mil agricultores, apoio a empreendimentos familiares e o desenvolvimento de processos formativos.

O documento foi assinado pelo diretor-geral brasileiro da Itaipu, Enio Verri, e pelo presidente da Fetaep, Alexandre Leal dos Santos. “Para nós, do nosso governo, a agricultura familiar é determinante e estratégica para o desenvolvimento do país”, afirmou Verri. “Porque quem produz o alimento que chega à mesa das cidades são vocês. Vocês garantem uma comida limpa, saudável, e, principalmente, preservam o meio ambiente. Por isso acreditamos que essa parceria é fundamental.”

Participação do diretor-geral brasileiro da Itaipu, Enio Verri, no encontro.

Ainda segundo ele, “preservar o meio ambiente é preservar a usina de Itaipu, porque a nossa matéria-prima é a água”. “Se não cuidarmos do nosso reservatório, ele vai ser assoreado. Portanto, trabalhar com vocês, investir na educação ambiental, incentivar a curva de nível, recuperar as estradas rurais, também é evitar a erosão e preservar a usina”, completou.

Alexandre Leal dos Santos agradeceu o apoio da Itaipu e destacou a importância da parceria para o desenvolvimento da agricultura familiar no Estado. Ele também mencionou os resultados do Programa Itaipu Mais que Energia, que tem ações direcionadas aos 399 municípios do Paraná e 35 do Sul do Mato Grosso do Sul e atende as diretrizes do governo federal. “É um apoio que a gente não via antes.”

Hospital Pequeno Príncipe

Ainda em Curitiba, Enio Verri visitou as instalações do Hospital Pequeno Príncipe (HPP), onde foi recebido pelo diretor José Álvaro Carneiro. Verri recebeu informações sobre o estágio das obras na nova unidade do Pequeno Príncipe, que conta com investimentos de R$ 15 milhões da Itaipu, e sobre a parceria do HPP com o Hospital Itamed, de Foz do Iguaçu, que visa a otimização dos processos no atendimento aos pacientes, além de compartilhamento de práticas e expertises.

Foto: Hospital Pequeno Príncipe.

A nova unidade do HPP, no bairro Bacacheri, terá área total de 200 mil metros quadrados. No local, serão construídas as novas sedes da Faculdade Pequeno Príncipe e do Instituto de Pesquisa Pelé-Pequeno Príncipe, este último especializado em estudos e pesquisas nas áreas de oncologia, pesquisas clínicas e geoprocessamento, entre outras doenças que acometem crianças.

O investimento total será de R$ 70 milhões – além dos R$ 15 milhões da Itaipu, contará com recursos do Governo Federal, do Governo do Paraná e da Assembleia Legislativa do Paraná.