Itaipu e Parquetec promovem oficinas de grafite para jovens começando pelo Litoral

As oficinas de grafite contemplarão jovens de 15 a 24 anos, com início neste dia 30 em Paranaguá, seguindo para Matinhos, Pontal do Paraná, Guaratuba, Antonina, Morretes e Guaraqueçaba

As oficinas abordarão técnicas básicas da grafitagem, como linhas, preenchimentos, luz e sombra, detalhes e realismo | fotos: Arquivo Pessoal

A Itaipu Binacional e o Itaipu Parquetec irão promover uma série de oficinas de grafite com jovens de 15 a 24 anos, em 434 municípios do Paraná e do sul do Mato Grosso do Sul. A proposta é levar a expressão artística aos 21 territórios dos Núcleos de Cooperação Socioambiental, reforçando o compromisso da Itaipu em unir educação, cultura e sustentabilidade, dentro das diretrizes do governo do Brasil.

As primeiras oficinas ocorrem no Litoral, começando na próxima sexta-feira (30), no CMEI Rosy Mattar da Maia, em Paranaguá, com a participação de 20 jovens. Na sequência, o projeto passa por Matinhos (5/2), Pontal do Paraná (6/2), Guaratuba (8/2), Antonina (10/2), Morretes (11/2) e Guaraqueçaba (13/2).

O artista visual e grafiteiro Isaac Souza de Jesus ministrará a oficina da rodada no Litoral Paranaense

Os participantes das oficinas vão conhecer e testar equipamentos e materiais e aprender também as técnicas básicas da grafitagem, como linhas, preenchimentos, luz e sombra, detalhes e realismo.

O diretor-geral da Itaipu Binacional, Enio Verri, explicou que a oficina de grafite faz parte de um conjunto de ações de trabalhos dos núcleos. Para esse segmento também ocorrerá a oficina de vídeos com a temática do combate à desinformação climática. “As oficinas de grafite são mais uma oportunidade de envolvimento dos jovens nas ações dos Núcleos de Cooperação Socioambiental, os participantes aprenderão sobre sustentabilidade e se reconhecerão como autores de uma obra de arte no município”, disse.

As oficinas de grafite para jovens fazem parte das atividades dos Núcleos de Cooperação Socioambiental, promovendo e valorizando a arte e a cultura em seus territórios.

