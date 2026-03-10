É falso que a Secretaria da Mulher de Paranaguá foi extinta

“A Secretaria está atuante e segue promovendo ações e programas voltados ao atendimento e à proteção das mulheres”, explica a prefeitura diante de fake news espalhadas nas redes

Circulam informações falsas nas redes sociais afirmando que a Secretaria Municipal da Mulher teria sido extinta ou transformada apenas em um departamento, e isso não corresponde à realidade.

O órgão continua oficialmente existente e em atividade como parte da administração municipal, com a denominação Secretaria Municipal da Mulher, Desenvolvimento Social e Igualdade Racial (Semdir).

Entenda: Em agosto de 2025, a Secretaria da Mulher e a Secretaria da Família, Cidadania e Desenvolvimento Social se fundiram para virar a nova Secretaria da Mulher, Desenvolvimento Social e Igualdade Racial (SEMDIR), buscando dar mais espaço e visibilidade para as causas específicas.

A Secretaria está atuante e segue promovendo ações e programas voltados ao atendimento e à proteção das mulheres, como projetos de cidadania, eventos e políticas públicas específicas. Inclusive, neste ano, a Secretaria Municipal da Mulher, Desenvolvimento Social e Igualdade Racial consolidou de forma inédita, o Plano Municipal dos Direitos da Mulher.

Objetivos do Plano Municipal da Mulher aprovado pela Secretaria da Mulher:

• Enfrentar desigualdades históricas: combater as exclusões que ainda impactam a vida das parnanguaras.

• Promover a transversalidade: garantir que a perspectiva de gênero não seja um tema isolado, mas uma lente que permeie todas as políticas públicas, orçamentos e estruturas governamentais.

• Estabelecer metas monitoráveis: definir prioridades claras e mecanismos de controle social para transformar direitos em avanços concretos na vida de cada mulher.

• Fortalecer a autonomia: assegurar que as mulheres tenham poder de decisão sobre suas vidas e corpos, rompendo ciclos de dependência e subordinação.

O Plano Municipal da Mulher está estruturado em seis eixos estratégicos:

1.Democracia: Foco na participação e governança feminina em espaços de poder.

2.Trabalho: Busca por equidade salarial e autonomia econômica.

3.Territórios: Criação de espaços livres de violência e qualificação das redes de atendimento

4. Direito ao território e sustentabilidade: Este eixo foca na proteção das identidades culturais e na sustentabilidade, com metas voltadas para a criação de um Centro de Valorização das Mulheres Tradicionais (marisqueiras, indígenas e rurais) e programas habitacionais para mulheres chefes de família.

5.Educação não sexista e cultura para a igualdade.

6.Saúde integral e bem-estar da mulher: Busca assegurar o atendimento humanizado em todo o ciclo de vida.

O que é a Secretaria da Mulher?

A Secretária da Mulher é um órgão responsável por promover políticas públicas voltadas para a igualdade de gênero, defesa dos direitos das mulheres e enfrentamento da violência contra elas. Tem como funções e responsabilidades a promoção dos direitos das mulheres, enfrentamento à violência, desenvolvimento de políticas públicas.

Importância de conferir informações em canais oficiais

Todas as ações, programas e oportunidades oferecidas pela Prefeitura de Paranaguá são divulgadas exclusivamente pelos canais oficiais do município, como o site institucional e as redes sociais verificadas.

Em caso de dúvida, a orientação é sempre confirmar as informações nos canais oficiais da Prefeitura antes de realizar qualquer cadastro ou compartilhamento de informações e dados.

