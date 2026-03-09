Prazo para pagamento do IPTU em Paranaguá com 15% de desconto termina nesta terça-feira (10)

Contribuintes podem acessar o carnê de forma digital pelo Portal do Cidadão, mas quem não tem acesso à internet pode solicitar a impressão na prefeitura e nas subprefeituras

Foto: Wilson Leandro / PMP

A Prefeitura de Paranaguá alerta os contribuintes que o prazo para pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) 2026 com 15% de desconto em cota única termina nesta terça-feira (10). O tributo é uma das principais fontes de recursos do município para investimentos em áreas essenciais, que contribuem para o desenvolvimento da cidade, como saúde, educação, infraestrutura, limpeza urbana e iluminação pública.

De acordo com a secretária municipal da Fazenda, Verônica Marodim Marques, o pagamento do imposto contribui diretamente para o desenvolvimento da cidade e para a manutenção dos serviços públicos oferecidos à população. “O IPTU é um tributo essencial para continuarmos investindo em obras e serviços para a população parnanguara, sempre com qualidade”, destaca a secretária.

IPTU Digital

Neste ano, a Prefeitura de Paranaguá disponibiliza o IPTU Digital, o que permite que os contribuintes acessem o carnê de forma rápida e segura pelo site oficial do município. A ferramenta oferece mais comodidade e também contribui para a redução de custos administrativos.

Segundo o superintendente de Orçamento da Secretaria Municipal da Fazenda, Antônio Oliveira, a iniciativa facilita o acesso ao documento e incentiva o uso de serviços digitais. “É importante ressaltar a importância do uso do Portal do Cidadão para que a população possa acessar o IPTU com facilidade. Porém, quem não tem acesso pode solicitar a impressão na prefeitura e nas subprefeituras da cidade”, explica.

Carnê impresso

Para os contribuintes que preferirem o carnê em formato físico, o documento pode ser retirado nos seguintes locais:

Palácio São José, na sede da Prefeitura de Paranaguá;

Subprefeitura Waldir Salmon (Nilson Neves);

Subprefeitura Levi Jorge, na Ilha dos Valadares.

Descontos no pagamento

Os contribuintes que optarem pelo pagamento em cota única podem aproveitar descontos progressivos:

Até 10 de março de 2026 – 15% de desconto

Até 10 de abril de 2026 – 12% de desconto

Parcelas

Parcelamento em até 10 vezes

1.ª parcela – até 10 de março de 2026

2.ª parcela – até 10 de abril de 2026

3.ª parcela – até 11 de maio de 2026

4.ª parcela – até 10 de junho de 2026

5.ª parcela – até 10 de julho de 2026

6.ª parcela – até 10 de agosto de 2026

7.ª parcela – até 10 de setembro de 2026

8.ª parcela – até 09 de outubro de 2026

9.ª parcela – até 10 de novembro de 2026

10.ª parcela – até 10 de dezembro de 2026

O carnê do IPTU pode ser acessado pelo site oficial da Prefeitura de Paranaguá: www.paranagua.pr.gov.br

Fonte: PMP / jornalista: Aline Benvenutti