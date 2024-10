Itaipu fará capacitação sobre editais de patrocínios de esporte e cultura

Evento on-line será no dia 30 de outubro, das 14h30 às 16h30. Durante o evento, serão sanadas as dúvidas dos proponentes sobre regras e critérios de participação

Na próxima quarta-feira (30), a Itaipu fará uma capacitação online específica para os(as) interessados (as) em participar dos editais de seleção pública de patrocínios voltados para as áreas de esporte e cultura. O evento acontece das 14h30 às 16h30. A abertura da live será feita pela superintendente de Comunicação Social da Itaipu, Ana Paula Hedler, e a programação será conduzida pela equipe da Divisão de Gestão da Comunicação Social (CSGC.CB).

O link para participar do evento é https://bit.ly/3AlkQFa

Durante a capacitação, será apresentada uma visão geral com as regras e critérios de participação e serão sanadas as dúvidas dos(as) proponentes. Para a reunião, a equipe levará um rol de perguntas já respondidas pelo e-mail corporativo da área, que podem também ajudar a esclarecer os(as) participantes sobre os procedimentos de pedidos de patrocínio e como inscrevê-los no Sistema Bússola Social, na página www.itaipu.gov.br/sala-de-imprensa/patrocinios. Os editais com os critérios estão no mesmo endereço.

“Uma das principais dúvidas dos proponentes é como cadastrar e inscrever as propostas no sistema. Para isso, vamos fazer uma imersão com o público participante. A ideia é preparar os interessados para que seus pedidos de projetos tenham êxito na hora da inscrição, garantindo mais chances de aprovação”, diz o gerente da Divisão de Gestão da Comunicação Social, Marcos Rogério Pinto de Oliveira.

Para avaliar a importância do projeto, Itaipu levará em conta o potencial de comunicação envolvido, com público e contrapartidas; gratuidade das ações; e ações efetivas promovidas pela entidade que solicitar patrocínio nas áreas de equidade de gênero, cor, etnia, idade, orientação sexual e capacidade física ou mental. Será levado em conta, ainda, o potencial de replicação do projeto a ser patrocinado.

No site

Os prazos e documentos para inscrição para esses projetos já estão divulgados no site da empresa. As inscrições de propostas serão abertas no dia 1º de novembro, no caso de esportes; em 1º de dezembro, para ações culturais, e 1º de janeiro de 2025, para pedidos de patrocínio para feiras municipais. Os editais também estão publicados na página de Itaipu na Internet: www.itaipu.gov.br/sala-de-imprensa/patrocinios.

O trabalho da Comunicação Social visa tornar a seleção de propostas mais imparcial e transparente; concentrar 70% dos pedidos recebidos em apenas um período de inscrição; reduzir problemas em prestações de contas; capacitar as proponentes; e publicizar as ações de patrocínio da Itaipu.

Segunda capacitação

Essa será a segunda live realizada pela Itaipu sobre editais de seleção pública de patrocínios. No dia 10 de outubro, a empresa fez uma capacitação online voltada para associações, secretarias, federações e outros(as) interessados(as) na concessão pública de patrocínios voltados a projetos nas áreas de esportes, cultura e feiras municipais. Durante a reunião online foram apresentados todos os editais que serão lançados, com informações sobre os objetos e público-alvo e detalhamento dos processos.

A intenção era replicar essas informações para que elas fossem repassadas em maior número possível aos interessados. Todo o material explicativo e da reunião estão publicados no site da empresa, em www.itaipu.gov.br/sala-de-imprensa/patrocinios. Os vídeos são apenas um apanhado geral dos editais, portanto, faz-se necessária a leitura deles antes da submissão dos projetos. Até o final do ano, uma nova capacitação online está prevista com quem tem interesse em pedidos de patrocínio voltados para feiras municipais.

Centralizar

A proposta com os novos editais é centralizar os pedidos de patrocínio em períodos específicos, otimizando a gestão e a alocação de recursos. Esta medida permite maior controle sobre a prestação de contas e garante que os investimentos estejam alinhados com os objetivos estratégicos da empresa. A Itaipu tem uma área de influência que abrange 434 municípios, 399 do Paraná e outros 35 do Mato Grosso do Sul, totalizando 11 milhões de pessoas.

Recursos

O valor que a Itaipu destinará a eventos esportivos será de R$ 3,5 milhões, o mesmo que para feiras e exposições. Já para propostas da área cultural o investimento da Binacional será de R$ 3 milhões, resultando em R$10 milhões para os três editais. Os critérios para aprovação dos pedidos e o valor que caberá a cada projeto dependerá de sua importância para a população ao qual está voltado.

Essas ações estão vinculadas aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável de número 3 (Saúde e Bem-estar), 4 (Educação de Qualidade), 10 (Redução das Desigualdades) e 11 (Cidades e Comunidades Sustentáveis). Saiba mais sobre os ODS em www.itaipu.gov.br/responsabilidade-social/agenda-2030.