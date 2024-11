Itaipu ensina passo a passo sobre editais de seleção pública de patrocínios

Itaipu patrocinou campeonato de beach soccer. Foto: Caio Coronel/Itaipu Binacional

Desde o dia 1º, a Itaipu abriu o prazo para inscrição para a concessão de patrocínios de eventos esportivos, com inscrições abertas até o dia 30 de novembro. O resultado final será divulgado até o dia 31 de dezembro. Podem concorrer entidades sem fins lucrativos de todos os municípios do Paraná e alguns do Mato Grosso do Sul, que tenham no mínimo 12 meses de constituição.

Para tornar o processo mais transparente e facilitar o acesso às informações sobre editais de patrocínio de seleção pública, a Itaipu disponibiliza um material completo no site http://www.itaipu.gov.br/sala-de-imprensa/patrocinios. Ali, os interessados podem consultar desde vídeos orientativos, passando por lives gravadas e até um guia de perguntas e respostas, com base nas dúvidas encaminhadas para o e-mail corporativo [email protected], da área responsável pelo tema.

“A ideia é que o proponente tenha à disposição de forma muito clara todo tipo de esclarecimento sobre o funcionamento dos editais, mostrando um passo a passo para os interessados de como proceder”, explica o gerente da Divisão de Gestão da Comunicação, Marcos Rogério Pinto de Oliveira.

A iniciativa contempla competições, maratonas, campeonatos, torneios, entre outros. As ações deverão ser realizadas dentro da área de abrangência de Itaipu, que compreende os 399 municípios do Paraná e 35 do Mato Grosso do Sul, totalizando uma área de 200 mil quilômetros quadrados e 11 milhões de habitantes. Após a divulgação do resultado final, será celebrado com a entidade promotora um Termo de Patrocínio. O prazo de execução das atividades será de no máximo 12 meses, com data de início do evento entre 1º de fevereiro de 2025 e 31 de janeiro de 2026.

O valor destinado pela Itaipu a eventos esportivos é de R$ 3,5 milhões, dos quais R$ 2,5 milhões para ações esportivas de abrangência municipal e/ou estadual e R$ 1 milhão para atividades esportivas de abrangência nacional e/ou internacional. Individualmente, poderão ser acolhidos projetos de até R$ 30 mil para as ações de abrangência municipal e/ou estadual e R$ 70 mil para as ações nacionais e/ou internacionais. O edital prevê ainda patrocínio de até R$ 150 mil para eventos com histórico de público superior a 100 mil pessoas.

O critério para a escolha dos projetos contemplados é o potencial de comunicação envolvido, com público e contrapartidas; gratuidade das ações; e ações efetivas promovidas pela entidade que solicita o patrocínio nas áreas de equidade de gênero, cor, etnia, idade, orientação sexual e capacidade física ou mental. Será levado em conta, ainda, o potencial de replicação do projeto a ser patrocinado.

Mundial de Rafting. Foto: Rubens Fraulini/Itaipu Binacional

Outros editais

Além dos eventos esportivos, a Itaipu Binacional vai abrir um edital para eventos artísticos-culturais (total de R$ 3 milhões), cujas inscrições ficarão abertas de 1º a 31 de dezembro; e outro para feiras e exposições (total de R$ 3,5 milhões), com inscrições de 1º a 31 de janeiro de 2025.

Para cada etapa, a Itaipu está realizando uma capacitação on-line com o público interessado. Uma segunda live, agora voltada para editais de feiras e exposições, está prevista para acontecer no mês de dezembro. A ideia é explicar os conceitos, repassar informações sobre os recursos financeiros, esclarecer como funcionam os processos de eliminação e classificação, além de apresentar informações para ações selecionadas e tirar dúvidas.

As ações de patrocínio estão vinculadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável número 3 (Saúde e Bem-estar), 4 (Educação de Qualidade), 10 (Redução das Desigualdades) e 11 (Cidades e Comunidades Sustentáveis).