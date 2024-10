Itaipu divulga editais para patrocínio de projetos em 434 municípios

A Itaipu Binacional divulgou os editais de seleção pública para a escolha de patrocínios voltados a projetos nas áreas de esportes, cultura e feiras municipais. Os projetos podem ser dos 434 municípios da área de influência da Itaipu: todos os 399 do Paraná e outros 35 do Mato Grosso do Sul.

As inscrições de propostas serão abertas aos interessados no dia 1º de novembro, no caso de esportes, em 1º de dezembro, para ações culturais, e 1º de janeiro de 2025, para pedidos de patrocínio para feiras municipais.

O diretor-geral brasileiro da Binacional, Enio Verri, destaca que, por meio dos editais, a Itaipu reforça seu compromisso com a imparcialidade, criando um processo claro, acessível e inclusivo para as entidades sem fins lucrativos. “Trata-se de uma mudança que promove uma comunicação clara e objetiva com a sociedade, reforçando a imagem de Itaipu como uma empresa comprometida com a transparência e a responsabilidade social. Assim, a Itaipu garante que a seleção seja baseada em critérios justos, promovendo a equidade e oferecendo oportunidades iguais a todas as organizações que compartilham nossa visão de desenvolvimento sustentável”, declara.

A chefe da Comunicação Social da Itaipu e coordenadora do Comitê de Patrocínios, Ana Paula Hedler, explica que o patrocínio, dentro da estratégia de comunicação social, desempenha um papel essencial na construção e fortalecimento da imagem e reputação institucional das empresas. “Ele funciona como uma ferramenta eficaz para gerar visibilidade e engajamento, promovendo não apenas a marca, mas também os valores que sustentam nossas ações na Itaipu Binacional”.

Segundo ela, a centralização dos pedidos de patrocínio em períodos específicos, conforme estabelecido nos editais, oferece um aprimoramento significativo na gestão dos recursos destinados a essas iniciativas. “Isso permite otimizar os processos de seleção e prestação de contas, garantindo uma aplicação mais eficiente e focada dos recursos. Por meio de critérios técnicos claros e acessíveis, asseguramos maior transparência, além de ampliar o alcance e o impacto das ações apoiadas, em consonância com os nossos objetivos de responsabilidade social e de promoção do desenvolvimento sustentável.”

Recursos

Os valores que a Itaipu destinará a eventos esportivos será de R$ 3,5 milhões, o mesmo que para feiras e exposições. Já para propostas da área cultural o investimento da Binacional será de R$ 3 milhões, resultando em R$ 10 milhões para os três editais. Os critérios para aprovação dos pedidos e o valor que caberá a cada projeto dependerá de sua importância para a população ao qual está voltado.

Para avaliar a importância do projeto, Itaipu levará em conta o potencial de comunicação envolvido, com público e contrapartidas; gratuidade das ações; e ações efetivas promovidas pela entidade que solicita o patrocínio nas áreas de equidade de gênero, cor, etnia, idade, orientação sexual e capacidade física ou mental. Será levado em conta, ainda, o potencial de replicação do projeto a ser patrocinado.

“Democratização”

“Os novos critérios para os editais foram elaborados pela Comunicação Social de Itaipu, com o apoio de diversas outras áreas, com a intenção de democratizar os pedidos e deixar claras as regras para quem possa participar”, explica o gerente de Divisão de Gestão da Comunicação, Marcos Rogério Pinto de Oliveira. A decisão de conceder ou não recursos dependerá de o projeto atender aos critérios definidos no edital, acrescenta.

O trabalho da Comunicação Social visou tornar a seleção de propostas mais imparcial e transparente; concentrar 70% dos pedidos recebidos em apenas um período de inscrição; reduzir problemas em prestações de contas; capacitar as proponentes; e publicizar as ações de patrocínio da Itaipu.

Os editais com as novas normas estão publicados na página de Itaipu na Internet: https://www.itaipu.gov.br/sala-de-imprensa/patrocinios.

Outras modalidades

Além dos editais publicados agora de seleção pública, a outra modalidade é a Escolha Direta, na qual Itaipu pode selecionar ações a serem patrocinadas, de acordo com seu interesse institucional.

Prazos nos editais

Os interessados em obter patrocínios da Binacional devem ficar atentos aos prazos que constam nos novos editais. Para ações esportivas, desenvolvidas por entidades sem fins lucrativos da área de abrangência da usina, a inscrição deve ser feita entre 1º/11/2024 e 30/11/2024. A seleção e a divulgação do resultado sairão até 31/12/2024.

Já para as ações artístico-culturais desenvolvidas por entidades sem fins lucrativos da área de abrangência da Itaipu, a inscrição deve ser feita entre 1º/12/2024 e 31/12/2024. A seleção e a divulgação do resultado sairão até 31/1º/2025.

Para feiras e exposições vinculadas a aniversários ou datas comemorativas de municípios da área de abrangência da Itaipu, a inscrição deve ser feita entre 1º/01/2025 e 31/01/2025. A seleção e divulgação do resultado sairá até 28/02/2025.

Essas ações estão vinculadas a vários Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Nações Unidas, como, por exemplo, os de número 3 (Saúde e Bem-estar), 4 (Educação de Qualidade), 10 (Redução das Desigualdades) e 11 (Cidades e Comunidades Sustentáveis).