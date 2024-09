Justiça defere candidaturas de Celso Capelão e Fernanda Monteiro em Guaratuba

Fórum Eleitoral de Guaratuba

A juíza Giovanna de Sá Rechia, da 161ª Zona Eleitoral, deferiu as candidaturas de Almir Capelão (PMB) e Fernanda Monteiro (PSD) à prefeitura de Guaratuba. Renato Marin (PV) teve a candidatura indeferida.

Os resultados foram atualizados no final da tarde desta segunda-feira (16), último dia para julgamento das candidaturas nas eleições municipais de 2024. Até então, a única candidatura deferida era de Maurício Lense (Podemos).

Almir Capelão substitui Doutor Celso da Saúde, que teve a candidatura indeferida no início de setembro por uma condenação criminal cuja pena foi extinta em agosto de 2019 – de acordo com a Lei de Inelegibilidade (Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990) ele está inelegível até 2027.

Fernanda Monteiro teve a candidatura impugnada pela coligação de Maurício Lense por causa de assinaturas suas como secretária municipal de Educação fora do prazo de desincompatibilização. Ela alegou que a assinatura foi feita por uma funcionária da Prefeitura sem seu conhecimento. Os argumentos não convenceram o Ministério Público Eleitoral, que deu parecer pelo indeferimento da candidatura.

A coligação liderada pelo Podemos vai reco9rrer do deferimento no TRE (Tribunal Regional Eleitoral). Presidente do partido, o advogado Jean Colbert Dias diz que “está muito confiante que o TRE irá reverter a decisão”, confirmando o entendimento de que a candidata do PSD está inelegível.

Renato Marin teve a candidatura indeferida por ter sido demitido no serviço público estadual em um processo no qual está recorrendo.