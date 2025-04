Moradora de Guaratuba morre em acidente causado por ladrões em fuga

Imagens das redes sociais

Um assalto em Jaraguá do Sul (SC) resultou na morte de Helena Lurdes Noetzold, de 68 anos, moradora de Guaratuba. Ela estava entre os feridos em um grave acidente causado por um dos criminosos em fuga e faleceu na noite de terça-feira (22) no Hospital São José, em Joinville, às 19h30, devido aos ferimentos da colisão frontal.

O acidente ocorreu na Rodovia Sidnei Pensky, próximo à BR-101, no limite com o município de Garuva (SC). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu logo após o início de uma perseguição policial. Durante a fuga, o motorista de um dos carros de luxo roubados tentou ultrapassar outro veículo, colidindo de frente com o carro da família de Helena, que seguia de Guaratuba para Gaspar (SC). A família de Helena é proprietária de uma pousada na Avenida Visconde do Rio Branco, no bairro Brejatuba.

No veículo atingido, havia outras três pessoas. O motorista, Eleceu Nehring, está internado em estado grave na UTI. Os outros dois passageiros, , a esposa e o filho de Eleceu, foram avaliados e liberados.

O assalto que iniciou a perseguição ocorreu em uma concessionária na entrada de Jaraguá do Sul. Cerca de 15 criminosos participaram da ação. De acordo com a Polícia Militar, um deles se passou por cliente antes do grupo invadir o local, amarrar os funcionários e roubar várias caminhonetes de luxo, avaliadas em cerca de R$ 2 milhões.

Até a manhã desta quarta-feira (23), nove veículos foram recuperados, três entre Guaramirim e Joinville e outros seis em Garuva. As forças de segurança continuam em operação conjunta para localizar os demais envolvidos no roubo e finalizar o levantamento dos carros levados.

Fonte: Portal Hora Hiper