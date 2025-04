Guaratuba vai sediar seminário Mudanças Climáticas e COP30

Imagem: COP30/Governo Federal

O biólogo, doutor em microbiologia e divulgador científico Atila Iamarino será o palestrante dos seminários “Mudanças Climáticas e COP30”, promovidos pela Itaipu Binacional e pelo Itaipu Parquetec em 21 municípios do Paraná e do Sul Mato Grosso do Sul.

A iniciativa faz parte de uma campanha de conscientização ambiental que pretende mobilizar mais de 400 municípios com ações educativas e científicas em preparação para a COP30, que ocorrerá em novembro, em Belém (PA).

Os seminários são abertos a toda população e em Guaratuba deverá contar com representantes dos sete municípios do Litoral, incluindo prefeitos, vereadores e participantes do Núcleo Regional de Cooperação Socioambiental, instituído pela Itaipu e o Parquetec.

O evento acontece será no dia 6 de maio, na Pousada Fecep, na Rua Reo Benet, 945, no balneário Eliana. As inscrições, gratuitas, estão abertas no link: https://www.sympla.com.br/evento/seminario-de-mudancas-climaticas-e-cop-30/2901573.

Os efeitos das mudanças climáticas em cada território

Atila Iamarino | foto: Paloma Sato/Divulgação

Durante os encontros, Atila Iamarino abordará como a população pode identificar, na prática, os efeitos concretos das mudanças climáticas, com base em dados científicos, focados na realidade de cada território. A proposta é estimular novos hábitos e mostrar como ações cotidianas podem fazer a diferença na preservação ambiental e na construção de um futuro mais resiliente.

Os seminários integram as ações do Convênio de Governança Participativa para a Sustentabilidade, executado por meio do programa Itaipu Mais que Energia, e estão alinhados às diretrizes do Governo Federal para o enfrentamento da crise climática e o fortalecimento da educação ambiental.

“A Itaipu tem um histórico bem-sucedido de ações socioambientais, desde a construção da usina. Em 2005, esse compromisso foi incorporado à missão institucional e, em 2023, ampliamos nossa área de atuação para todos os 434 municípios do Paraná e do sul do Mato Grosso do Sul”, disse o diretor-geral brasileiro da Itaipu, Enio Verri. “Com os Núcleos de Cooperação Socioambiental, criados em 2024 dentro do programa Itaipu Mais que Energia, damos voz às comunidades para que pensem suas realidades e atuem, juntas, diante dos desafios locais e das mudanças climáticas”, completou.

“Dispor do Atila Iamarino nesta atividade reforça o nosso compromisso com disseminar informação científica de qualidade. A ideia é aproximar a ciência das pessoas, mostrando que é possível transformar nosso território com base no conhecimento e na ação coletiva”, afirmou o diretor de Coordenação da Itaipu, Carlos Carboni.

A campanha educativa também integra os projetos da Itaipu Binacional e do Itaipu Parquetec para a realização da COP30. “É fundamental que estejamos unidos neste esforço coletivo. A construção de um futuro sustentável depende de conhecimento, responsabilidade e engajamento social. Este é o caminho que trilhamos com essa campanha”, afirma Irineu Colombo, diretor-superintendente do Itaipu Parquetec.

Agendas

Serão seis semanas de eventos gratuitos, voltados à população dos 434 municípios da área de atuação prioritária da Itaipu, no Paraná e Sul do Mato Grosso do Sul. A primeira rodada será realizada na região Noroeste do Paraná, com seminários em Perobal (22/04), Paranavaí (23/04) e Cianorte (24/04), das 14h às 16h, e em Maringá (25/04), das 9h às 11h.

A programação segue no dia 29 de abril em Glória de Dourados (MS) e em Ponta Porã (MS) no dia 30. Em maio, os eventos chegam ao Paraná, com passagens por Guaratuba (06/05), Curitiba (07/05), São José dos Pinhais (08/05) e União da Vitória (09/05). Na segunda quinzena do mês, o cronograma inclui Tibagi (20/05), Irati (21/05), Guarapuava (22/05) e Laranjeiras do Sul (23/05).

Nos últimos dias de maio, os encontros acontecem em Santo Antônio da Platina (27/05), Cornélio Procópio (28/05), Londrina (29/05) e Apucarana (30/05). Já em junho, a jornada se encerra com atividades em Campo Mourão (03/06), Pato Branco (04/06) e Assis Chateaubriand (05/06).

A realização dos seminários contará com o apoio de prefeituras, universidades e diversas instituições, como o Conselho de Desenvolvimento dos Municípios Lindeiros ao Lago da Itaipu, que dará suporte ao evento em Assis Chateaubriand.