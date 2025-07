MDB do Paraná monta chapa de consenso para a convenção estadual

Reunião selou acordo para a nova direção estadual | fotos: MDB/Divulgação

A Comissão Executiva do MDB do Paraná se reuniu nesta quinta-feira (10) e definiu uma chapa de consenso para a nova direção estadual do partido. Com a convenção estadual marcada para o dia 26 de julho, as lideranças definiram uma chapa única.

A chapa será encabeçada pelo deputado federal Sérgio Souza, que assumirá a presidência do partido no estado. O deputado estadual Anibelli Neto ocupará o cargo de tesoureiro. Renato Adur segue como vice-presidente, enquanto o ex-prefeito de Tomazina, Flávio Zanrosso, será o novo secretário-geral.

Antes da reunião em Curitiba, Anibelli e Souza estiveram reunidos na quarta-feira (9), em Brasília, com o presidente nacional do MDB, deputado federal Baleia Rossi, ocasião em que reforçaram a unidade partidária no Paraná e a continuidade dos trabalhos focados na construção de chapas fortes para as eleições de 2026, tanto para a Assembleia Legislativa quanto para a Câmara Federal.

Anibelli, Rossi e Souza

O atual presidente estadual, Anibelli Neto, destacou estar feliz com o trabalho desenvolvido até aqui e afirmou que continuará contribuindo com o partido. “Agora, os esforços seguem com um novo foco, mas sempre com o compromisso de fortalecer e fazer o MDB crescer em todo o Paraná”.

Já Sérgio Souza, atual tesoureiro e futuro presidente, ressaltou que manterá o grupo coeso. “Vamos construir um diretório estadual que valorize todos os nossos companheiros. O MDB tem um papel essencial na política, que é justamente resolver os problemas da sociedade”.

O vice-presidente Renato Adur também celebrou o momento de maturidade do partido. “O MDB mostra que está pronto para crescer ainda mais, com uma base que combina experiência, juventude e vontade de fazer acontecer”.

Durante a reunião, o ex-governador Orlando Pessuti anunciou que dará “um passo ao lado” neste momento, deixando a secretaria-geral para assumir um novo desafio. Ele foi convidado a presidir a Fundação Ulysses Guimarães no Paraná. Em sua fala, Pessuti relembrou sua trajetória política e partidária, destacando que a decisão foi tomada pensando no fortalecimento coletivo do MDB.

Convenção Estadual do MDB Paraná

Data: Sábado, 26 de julho

Horário: Das 9h às 13h

Local: Hotel Aladdin – Rua Lourenço Pinto, nº 440, Curitiba-PR