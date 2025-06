Pontal do Paraná recebe novas ambulâncias e viatura para o Corpo de Bombeiros

Fotos: Clovis Santos / PMPPR

Nesta sexta-feira (20), Pontal do Paraná recebeu importantes reforços nas áreas da saúde e segurança. Durante uma cerimônia realizada no Quartel do Corpo de Bombeiros, no Balneário Santa Terezinha, foram entregues duas ambulâncias o e uma caminhonete pick-up equipada para atendimento de emergência em áreas de difícil acesso.

Os novos veículos ampliam a capacidade de resposta tanto do município quanto do Corpo de Bombeiros. A caminhonete, fruto de emenda parlamentar do deputado Anibelli Neto (MDB), é avaliada em cerca de R$ 500 mil e foi equipada especialmente para atuar em terrenos de difícil acesso.

As duas ambulâncias, avaliadas em R$ 286.103,64 cada, passam a integrar a frota, uma destinada ao atendimento municipal e a outra à corporação. Parte do investimento foi viabilizada por emendas parlamentares. O deputado estadual Anibelli Neto destinou R$ 250 mil para a aquisição dos veículos e a deputada estadual Marli Paulino (SD) também contribuiu com R$ 250 mil.

Durante o evento, o prefeito Rudão Gimenes comentou sobre a importância dos veículos: “Essa entrega é importante não só para o Corpo de Bombeiros, que ganha mais recursos para atuar em Pontal, mas também para a saúde. Estamos renovando toda a frota, e essas duas novas ambulâncias vão facilitar o atendimento à população.”

O deputado Anibelli Neto também falou sobre a destinação dos recursos: “É um bem no valor de mais de meio milhão de reais que se soma à estrutura do Corpo de Bombeiros de Pontal do Paraná. Isso impacta diretamente na agilidade dos atendimentos e nos deixa muito orgulhosos de contribuir com algo tão essencial.”

O major Douglas Konflanz, subcomandante do Corpo de Bombeiros do Litoral, ressaltou o diferencial técnico da nova viatura: “Essa viatura tem uma característica muito importante, que é a capacidade de atuar em diferentes tipos de ocorrência. Com ela, conseguimos chegar até locais de difícil acesso, seja em área rural ou isolada, oferecendo socorro com segurança e eficiência.”

Anibelli Netto contribui com R$ 500 para a caminhonete e R$ 20 mil para ambulância

A solenidade contou com diversas autoridades civis e militares. Do Corpo de Bombeiros, compareceram ainda o comandante de Pontal do Paraná, tenente Lucas Martinelli; a capitã Júlia Frazatto, ex-comandante local e atual comandante de Guaratuba. Da prefeitura, a procuradora do município, Virginia Pedroso; a secretária de Saúde, Michele Straub; o secretário de Governo, Fábio de Oliveira; a diretora Lilan Gabardo. Também estiveram presentes a vereadora Rosiane Rosa Borges “Nega” (MDB) e Cirineu Marca (PSB).