Ministério da Saúde envia 100 unidades de antídoto contra intoxicação por metanol para o Paraná

Ministro Alexandre Padilha anunciou a compra adicional de 12 mil unidades de etanol farmacêutico e de 2,5 mil unidades de fomepizol – utilizados no tratamento de intoxicações por metanol

Foto: Divulgação/MS

O Ministério da Saúde iniciou a distribuição de etanol farmacêutico, antídoto utilizado no tratamento de intoxicações por metanol, aos estados que formalizaram pedido de reforço de estoque. Paraná é uma das primeiras unidades federativas a receber o medicamento, com o envio de 100 ampolas.

A medida integra as ações do Ministério da Saúde diante dos casos suspeitos e confirmados de intoxicação por metanol registrados no país nas últimas semanas. As entregas estão sendo realizadas de forma articulada com as secretarias estaduais de saúde. As unidades distribuídas fazem parte das 4,3 mil ampolas entregues aos estoques dos SUS pelos hospitais universitários federais, em parceria com a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh).

Neste sábado (4), o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, anunciou a compra adicional de 12 mil unidades de etanol farmacêutico, além de 2,5 mil unidades de fomepizol – os dois medicamentos são utilizados no tratamento de intoxicações por metanol. “O Ministério da Saúde atua em tempo real junto às secretarias estaduais e municipais, garantindo o envio dos antídotos e o suporte técnico necessário ao atendimento dos pacientes”, reforça o ministro.

De acordo com as notificações enviadas ao Centro de Informações Estratégicas e Resposta em Vigilância em Saúde Nacional (CIEVS), atualizados às 16h deste sábado (4), Paraná registra três casos suspeitos de intoxicação por metanol.

Fonte: Ministério da Saúde / Edjalma Borges