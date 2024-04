Morre bebê da jovem que faleceu com suspeita de dengue

Morreu, nesta quinta-feira (11), no Hospital Universitário (HU) de Londrina o bebê que teve parto antecipado um dia antes da mãe, Érica Campos, 25 anos, morrer com suspeita de dengue.

Segundo a família, Érica chegou de Guaratuba com suspeita de dengue, sentindo dores no corpo e febre. Guaratuba é a cidade do Litoral com mais casos de dengue recentemente.

A jovem procurou atendimento em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) na quinta-feira (4) e foi encaminhada para o HU na sexta-feira (5).

O bebê nasceu de cesariana no sábado (6) e a mãe morreu na tarde de domingo (7). A Secretaria de Saúde de Londrina ainda não confirmou oficialmente que Érica estava com dengue.