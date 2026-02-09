Mundial de Beach Tennis encerra Arena Verão Maior de Caiobá com público recorde

Estimativa é que cerca de 15 mil pessoas tenham passado pela arena ao longo do fim de semana decisivo.

Foto: Felipe Henschel/AEN

As finais do campeonato internacional BT400 de Beach Tennis de Caiobá, disputadas neste domingo (8), em Matinhos, encerraram a programação esportiva da Arena Portos do Paraná / Unibrasil, do Verão Maior Paraná, em Caiobá, em 2026 com recorde de público, estrutura ampliada e ampla repercussão.

O torneio chegou à quarta edição da parceria do Governo do Estado com a Federação Paranaense de Tênis e marcou oficialmente a abertura da temporada 2026 do circuito profissional da modalidade.

A competição reuniu atletas de Brasil, Itália, Aruba, Espanha, Venezuela, Canadá e Grã-Bretanha, reforçando o posicionamento do Paraná no circuito mundial da modalidade. A estimativa da organização é de que cerca de 15 mil pessoas tenham passado pela arena ao longo do fim de semana decisivo.

Na final masculina, a dupla Felipe Loch e Gabriele Gini (Itália) conquistou o título ao vencer Marcelo Reck e Vitinho Gonzaga por dois sets a zero, com parciais de 6/2 e 7/6, em uma partida marcada pelo equilíbrio no segundo set. Já no feminino, o título ficou com Sofia Chow e Vitória Marchezini, que superaram Lorena Melo e Isadora Simões na decisão, disputada na quadra central da arena.

O BT400 de Caiobá distribuiu US$ 45 mil em premiação nas duas categorias profissionais e vale 400 pontos no ranking mundial, consolidando-se como um dos principais torneios do calendário internacional de beachtennis realizados no Brasil.

Para o vice-presidente da Federação Paranaense de Tênis, Silvio Souza, o crescimento do BT400 de Caiobá está diretamente ligado à parceria de longo prazo com o Governo do Paraná dentro da programação do Verão Maior.

“O Governo do Estado é nosso parceiro ao longo de todo o ano, e no Verão Maior isso ganha uma proporção ainda maior. A federação participa das ações dos Jogos de Aventura e Natureza durante todo o ano. Nos últimos quatro anos, esteve presente de forma ativa no projeto Verão Maior, conquistando espaço para o beachtennis, que é uma modalidade inclusiva e que cresce a cada edição”, afirmou.

Segundo Souza, a evolução do torneio reflete esse processo de consolidação.“O evento começou como um BT200 e, nos últimos dois anos, já passou a ser um BT400. Nesta edição, estamos entregando um torneio com US$ 45 mil em premiação, graças à união de forças entre o poder público e a iniciativa privada, garantindo estrutura de qualidade tanto para os atletas quanto para o público”, destacou.

NO CALENDÁRIO MUNDIAL – Para o diretor de Fomento e Promoção do Esporte da Secretaria de Estado do Esporte, Clésio Prado, o encerramento do BT400 simboliza a consolidação do Verão Maior Paraná como o maior festival esportivo e cultural do Estado.

“O Verão Maior hoje está consolidado como o maior festival cultural e esportivo do Paraná. A gente traz o entretenimento esportivo como um grande show, e o beachtennis é um exemplo claro disso. É um esporte que cresce a cada edição, com mais atletas, mais público e uma estrutura cada vez melhor oferecida pelo Estado”, afirmou.

Segundo ele, a inclusão do BT400 no calendário internacional exigiu planejamento e articulação ao longo de meses.“O desafio era ratificar essa etapa no calendário nacional e mundial, e a entrega foi feita da melhor forma possível, com organização, investimento e resposta positiva do público”, destacou.

ESTRUTURA DE PONTA – Após a conquista do título feminino, Sofia Chow destacou o esforço da dupla ao longo do dia decisivo e a importância da vitória na abertura da temporada. “Estamos felizes. Jogamos três partidas hoje nessa quadra central, entregamos tudo o que tinha, com muita resistência e muita gratidão por sair com o título. Foi muito especial começar a temporada assim”, afirmou.

Já Vitória Marchezini ressaltou o retorno às competições e a evolução da estrutura montada na Arena do Verão Maior Paraná.“Ficamos um tempinho longe das quadras, então foi muito gostoso voltar e dividir esse momento. A estrutura melhorou muito em relação ao ano passado, a área dos atletas estava excelente e foi muito especial jogar aqui”, disse.

TRANSMISSÕES AO VIVO – As finais tiveram transmissão ao vivo pela RedeTV!, com destaque para a decisão feminina, além de cobertura pelo canal Play BT no YouTube, que registrou recorde de audiência com pico de 10 mil espectadores durante as finais.Além do aspecto esportivo, o evento movimentou o turismo e a economia local.

A edição 2026 contou com arquibancadas com capacidade para 3 mil pessoas, 30 quadras com jogos simultâneos, 15 árbitros e mais de 40 profissionais na operação do evento. A arena ofereceu ainda pontos de hidratação com apoio da Sanepar, frutas, praça de alimentação e áreas de convivência para atletas e público.

Somente neste fim de semana, o torneio reuniu 300 atletas profissionais e 400 amadores. No fim de semana anterior, a programação esportiva do Verão Maior Paraná já havia movimentado cerca de 800 atletas amadores de Beach Tennis no Litoral do Estado na etapa estadual, também em parceira com a Federação Paranaense da modalidade.

Além da empresa pública Portos do Paraná, e do Centro Universitário Unibrasil, a arena do Verão Maior Paraná contou com apoio da Sanepar e da Copel.