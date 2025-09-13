Correio do Litoral
Notícias do Litoral do Paraná

Na reta final, Governo relembra passos da construção da Ponte de Guaratuba

Redação
Obra ligando as duas margens da Baía de Guaratuba foi incluída na Constituição do Paraná de 1989 e deve ser concretizada em abril de 2026
Projeto | Imagem: Consórcio Nova Ponte

Com mais de 70% da obra executada, o Governo do Estado relembra os passos da construção da Ponte de Guaratuba, que deverá ficar pronta em abril de 2026.

A obra começou em 2023, mas houve muitas etapas antes, até mesmo durante a elaboração do Constituição do Paraná de 1989, com sua construção incluída nas suas disposições transitórias, uma iniciativa dos deputados Antonio Anibelli e Orlando Pessuti Quando estiver finalizada, a obra terá mais de 1.200 metros de extensão, com quatro faixas de tráfego, duas faixas de segurança em cada sentido e calçadas com ciclovia. 

Considerando ainda os acessos terrestres nas duas entradas da ponte, a obra vai abranger pouco mais de 3 km. A projeção é de que os veículos possam transitar pelo local a partir de abril de 2026. A Ponte de Guaratuba é um investimento de quase R$ 400 milhões do Governo do Estado, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR), autarquia da Secretaria de Infraestrutura e Logística (Seil). 

Obra no final de agosto de 2025 | foto: Felipe Henschel/AEN

Relembre os principais passos dessa construção histórica:

2017 a 2019 – Tudo começou com a licitação e elaboração do Estudo de Viabilidade Técnica Econômica e Ambiental (EVTEA), com investimento de quase R$ 1 milhão por parte do Governo do Estado. Ele foi licitado em 2017 e entregue em 2019. O estudo apontou a viabilidade da construção da obra e as possíveis alternativas técnicas. Nele, haviam sido levantados cinco propostas de traçados. 

2020/2021 – O movimento seguinte englobou a contratação e realização dos estudos ambientais e do anteprojeto de engenharia da obra. Seis concorrentes chegaram até a fase final do processo licitatório, vencido pelo consórcio formado pelas empresas Maia Melo Engenharia, de Pernambuco, e Enescil Engenharia de Projetos, de São Paulo.

Uma das obrigações do vencedor era validar ou propor alterações para os três traçados mais viáveis apontados no EVTEA. A concorrência foi feita na modalidade Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC), com o vencedor sendo definido de acordo com as melhores propostas de preço e técnica. A homologação ocorreu em abril de 2021.

Mapa das alternativas de traçado para a ponte de Guaratuba | Imagem: DER

2022 – O governador Ratinho Junior lançou no dia 1º de julho de 2022 o edital de contratação integrada dos projetos e da construção da Ponte de Guaratuba, que incluía também os acessos entre o município e a cidade de Matinhos. Já estava definido que a ponte teria 1.244 metros de extensão, com uma seção estaiada de 320 metros.

definição da empresa que ficaria responsável pela obra, pelo critério de menor preço, ocorreu no dia 25 de outubro de 2022, quando o DER/PR publicou a declaração de vencedor da licitação: o Consórcio Nova Ponte, formado pelas empresas OECI S.A., Carioca Christian-Nielsen Engenharia S.A. e Goetze Lobato Engenharia S.A.

assinatura do contrato pelo governador Ratinho Junior aconteceu no início de dezembro. A previsão era de 32 meses para a conclusão do projeto, arrematada em R$ 386,9 milhões.

Poucos dias depois da oficialização do contrato, o Governo do Paraná apresentou o Estudo de Impacto Ambiental e o Relatório de Impacto Ambiental (EIA/Rima) da obra, em audiências públicas em Matinhos e Guaratuba, com a presença de mais de 600 pessoas. As audiências foram organizadas para esclarecer a população e colher sugestões para o projeto.

Foto: Albari Rosa/AEN

2023 – No final de 2022, o Tribunal de Contas do Estado (TCE) suspendeu o procedimento licitatório, apontando que algumas exigências do edital eram restritivas. Antes da virada de ano, o Tribunal de Justiça (TJPR) reverteu a decisão por não encontrar ilegalidade, mas o caso foi parar no Supremo Tribunal Federal (STF). Em setembro de 2023, a ministra Rosa Weber, então presidente do STF, decidiu pelo prosseguimento do contrato. Assim, o recurso do TCE foi negado, garantindo a continuidade da construção.

No mês de abril, com a licença-prévia do IAT, foram instalados o canteiro industrial e o canteiro administrativo, dando início aos trabalhos da obra, ao lado do ferry boat, na margem de Guaratuba. Mas foi em 29 de novembro que a nova ponte ganhou uma cara e passou a tomar forma real para a população. Nessa data foi divulgada a maquete eletrônica da iniciativa, apresentando em vídeo uma versão aperfeiçoada e detalhada do projeto.

Em outubro de 2023 a Justiça Federal do Paraná deferiu em parte o pedido do Ministério Público Federal para suspender a licença prévia ambiental para a construção da Ponte de Guaratuba. Após os esclarecimentos feitos pelo Governo do Estado, essa suspensão foi revertida com uma decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4), que determinou a retomada imediata do contrato.

2024 – A expectativa para finalmente começar a tirar o projeto do papel terminou em 30 de abril de 2024, quando o governador Ratinho Junior visitou o canteiro de obras, anunciando ali a emissão da Licença de Instalação pelo Instituto Água e Terra (IAT) e uma nova ordem de serviço. Naquela ocasião, foram registradas as primeiras atividades da perfuratriz usada para as estruturas de fundação que servem de base de sustentação para a ponte.

Seis meses depois, a obra já alcançava a marca de 27,1% de execução, mais de um quarto do total, segundo o relatório do mês de outubro. Haviam sido utilizados até aquele momento mais de 5 mil metros cúbicos de concreto e 1.316 toneladas de aço. Das 64 estacas previstas, 24 estavam prontas.

Foto: Jonathan Campos/AEN

2025 – Com trabalho de mais de 900 profissionais, divididos nos três turnos, a construção vem evoluindo dentro do prazo previsto. Em maio, quando a obra chegou a 50% do total, o local recebeu a bênção do padre Reginaldo Manzotti.

Em agosto, o trabalho atingiu mais uma marca simbólica, com a concretagem da última estaca marítima. Outra novidade relevante do mês foi o início da instalação dos estais – cabos de aço que dão a sustentação da parte central da estrutura, por onde vão transitar veículos e pedestres. Pelo relatório de julho, a execução da ponte chegou a 70%.

Foi em agosto também que o Consórcio Nova Ponte divulgou as primeiras imagens do projeto em BIM de como ficarão os acessos quando concluídos. As imagens mostram ciclovias, rodovias, rotatórias, divisão de fluxos, área para pedestres e paisagismo. O trecho de acesso no lado de do Centro de Guaratuba conta com cerca de 940 metros de obras e, no lado norte, próximo do limite com o município de Matinhos, possui aproximadamente 880 metros.

Em setembro a obra alcançou 73%, renovando a expectativa para inauguração em abril de 2026.

Redação
Leia também
Manchete

Governo do Estado anuncia R$ 150 milhões em pavimentação nos sete municípios do Litoral

Destaques

Guaratuba vai receber R$ 30 milhões para asfaltar ruas

Guaratuba

Prefeitura de Guaratuba realiza Mutirão de Ecografia quinzenalmente

Guaratuba

Guaratuba realiza o 4º Mutirão de Limpeza dos Rios e Praias 

Destaques

Serviço Geológico do Brasil realiza para estudos sobre erosões costeiras em Guaratuba

Guaratuba

Procurado por roubo é encaminhado à Cadeia pela Guarda Municipal de Guaratuba