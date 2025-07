No Dia Mundial de Prevenção de Afogamentos, Bombeiros divulgam como evitar riscos no mar

Foto: Sesp-PR / Arquivo

Nesta sexta-feira, 25 de julho, é celebrado o Dia Mundial de Prevenção de Afogamentos, instituído pela Assembleia Geral das Nações Unidas (ONU) para alertar a população sobre os riscos em ambientes com água, inclusive dentro das residências.

No Brasil, 16 pessoas morrem afogadas por dia, segundo a Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático (Sobrasa). Quatro dessas vítimas são crianças, e mais da metade dos casos (54%) ocorrem dentro de casa.

Após divulgar informações sobre afogamentos em rios, ambientes domésticos e piscinas, o Corpo de Bombeiros Militar do Paraná (CBMPR) reforça a importância da prevenção nas praias e no Litoral, e não apenas no verão.

No último Verão Maior Paraná, os guarda-vidas precisaram entrar em ação para ajudar mais de mil banhistas que passavam por dificuldades dentro do mar, correndo risco de afogamento. A atuação dos bombeiros para ampliar cada vez mais as medidas preventivas também inclui advertências a banhistas que estavam em locais perigosos ou adotando comportamento que colocava a si ou a terceiros em risco, inclusive com drones.

O pacote de ações preventivas também inclui o trabalho de sinalização das praias, distribuição de pulseirinhas e abertura e fechamento dos postos de guarda-vidas, garantindo que o público tenha informações atualizadas sobre os melhores pontos para se refrescar no mar.

Cuidados indispensáveis para prevenir afogamentos no mar:

Crianças no mar devem estar sempre a no máximo um braço de distância do adulto responsável

Respeite as bandeiras de sinalização dos guarda-vidas: Vermelha: perigo extremo, não entre no mar

Nunca tente resgatar alguém em afogamento se não tiver treinamento. Chame imediatamente um guarda-vidas ou disque 193

Evite nadar em áreas com pedras, estacas ou píers. O risco de lesões ou correntes traiçoeiras é maior

Cuidado com correntes de retorno: se for pego por uma, mantenha a calma, flutue e sinalize por ajuda

Atenção a águas-vivas e caravelas. Em caso de queimadura, nunca esfregue o local, lave com água do mar e procure o posto dos bombeiros na praia

Só entre na água em locais monitorados por guarda-vidas. Eles estão preparados para orientar e agir em caso de emergência

Criança perdida? Leve-a imediatamente ao posto dos guarda-vidas

A prevenção é o melhor caminho. Prevenir é salvar vidas. Em caso de emergência, ligue 193, Corpo de Bombeiros.

