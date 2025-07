Corpo de Bombeiros e Agência Estadual de Notícias promovem campanha contra afogamentos

Foto: Roberto Dziura Jr/AEN (recortada)

O Dia Mundial de Prevenção a Afogamentos, celebrado em 25 de julho, é uma data instituída pela Assembleia Geral das Nações Unidas (ONU) com o objetivo de chamar atenção global para os riscos de uma tragédia silenciosa que pode acontecer em poucos segundos, seja em rios, lagos, piscinas, no mar ou até mesmo dentro de casa.

A partir desta semana, matérias com orientações sobre diferentes tipos de locais serão publicados na Agência Estadual de Notícias, da Secretaria de Comunicação do Governo do Paraná.

Inverno também exige atenção

A data mundial coincide com o verão no Hemisfério Norte, mas mesmo durante o inverno, os cuidados com atividades aquáticas não devem ser ignorados. Passeios de barco, mergulhos e momentos de lazer em ambientes naturais continuam exigindo atenção.

O Corpo de Bombeiros Militar do Paraná (CBMPR), em parceria com a Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático (Sobrasa), atua de forma contínua na promoção de campanhas educativas e preventivas para reduzir o número de vítimas. No Brasil, 16 pessoas morrem afogadas todos os dias, sendo que quatro são crianças. O afogamento é a segunda maior causa de morte acidental em crianças de 1 a 4 anos.

“O Corpo de Bombeiros Militar do Paraná realiza salvamentos em rios, represas, lagos e nas praias do nosso Litoral e a campanha do Dia Mundial da Prevenção do Afogamento serve para despertar a atenção das pessoas sobre os perigos das águas, sejam nos balneários de água salgada ou doce ou até mesmo dentro das casas”, alerta o comandante-geral do CBMPR, coronel Antônio Hiller Lino.

Dicas do CBMPR para segurança em embarcações:

– Utilize coletes salva-vidas, item obrigatório para todos a bordo

– Verifique se a embarcação possui certificação e manutenção adequadas

– Confirme se o condutor possui habilitação específica e experiência

– Respeite a capacidade máxima da embarcação para evitar acidentes

– Verifique se os equipamentos de comunicação estão operacionais

– Todos os ocupantes devem conhecer os procedimentos de emergência

Recomendações para mergulhos em rios, lagos e represas:

– Nunca entre na água alcoolizado, atenção e reflexos são essenciais

– Evite mergulhos de cabeça, principalmente em locais desconhecidos

– Não mergulhe sozinho e esteja sempre sob supervisão

– Mantenha a calma diante de situações de risco, flutue e peça ajuda

– Fique longe de áreas com correntezas ou profundidade desconhecida

Em caso de afogamento:

– Não se arrisque entrando na água para resgatar alguém, utilize objetos flutuantes para lançar à pessoa que esteja se afogando

– Acione imediatamente o socorro pelo telefone 193 (Bombeiros)

– Aguarde a chegada de profissionais capacitados para o resgate.

A Sobrasa também disponibiliza em seu site uma série de materiais informativos sobre o tema. A instituição possui em sua diretoria bombeiros militares de diferentes corporações, o que ajuda a reforçar diuturnamente a campanha contra afogamentos.