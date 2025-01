Corpo de Bombeiros divulga dicas para evitar cabeças d’água

O Corpo de Bombeiros Militar do Paraná (CBMPR) divulga dicas para quem for refrescar-se em rios e cachoeiras no verão.

Além do risco de afogamento, nesta estação aumentam as chuvas e, consequentemente, a chance de ocorrer uma cabeça d’água, que o aumento rápido e repentino do nível de um rio devido a chuvas em trechos mais altos.

“Fique atento, essas dicas são super importantes para garantir um verão mais seguro para todos”, avisa o CBMPR.